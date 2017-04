Sunt oameni care apar in viata noastra pentru a ne ajuta sa ne gasim curajul de a fi autentice si a ne urma visele. Andreea Pautov Ionita este unul dintre acestia. Dupa 14 ani petrecuti in comunicare si marketing, a decis sa isi urmeze chemarea sufletului. Asa s-a nascut proiectul "sunt un copac", urmat apoi de sute de ore de studiu de yoga si dezvoltare personala, dar si deschiderea primului studio de yoga. Citeste in interviu despre felul in care iti poti cultiva feminitatea dar si despre cum iti poti crea viata pe care ti-o doresti.

Cum ti-ai descoperit feminitatea?

Am inceput sa –mi descopar feminitatea cand am devenit curioasa sa ma descopar pe mine, cand mi-am pus intrebarea” cine sunt? “. Cand am ales sa nu-mi mai fie frica de viata si sa ma bucur de fiecare clipa a ei. Am descoperit femeia din mine cand m-am indragostit de corpul meu, am inceput sa-l respect si sa-l iubesc. In acest corp am descoperit ca traieste o zeita care nu poate iubi lumea intreaga decat daca se iubeste pe ea insasi. Cele 9 luni cu fetita mea in burta pot spune ca de asemenea au fost un contact sacru cu feminitatea mea, niciodata nu ma simtisem mai frumoasa, vie, luminoasa si pasionala. Fetita mea mi-a redat pofta de viata. Pofta de a fi femeie.

Dar ce este feminitatea, pana la urma?

Intr-o societate masculina care ne invata sa purtam doar “pantaloni”, care incurajeaza maratonul, competitia, diferentele si critica, feminitatea este un act de blandete. Feminitatea este vulnerabilitate, creativitate, creatie. Feminitate inseamna lectia “de a primi”. Feminitate inseamna emotii. Inseamna pantec. Inseamna inceput.Feminitate inseamna Iubire. Iubire de sine si de viata. Feminitate inseamna “a fi”.

Cum ne putem cultiva feminitatea in fiecare zi?

Iubindu-ne pe noi. Imbratisandu-ne emotiile cu responsabilitate si dragoste. Chiar si lacrimile. Iertand. Fiind mai bune. Sustinandu-ne unele pe altele, nu barfindu-ne si comparandu-ne. Apeland la “copilul interior”. Creand lucruri noi. Zambind la soare. Mergand in talpile goale. Purtand rochii suave si ruj aprins. Facand dragoste cu viata in fiecare secunda a ei.

Una dintre provocarile cu care se confrunta femeile de cariera este pastrarea feminitatii intr-un mediu de lucru preponderent masculin. Ce sfat le dai?

Sa nu inceteze sa poarte rochii, la propriu si la figurat. Sa ramana blande atunci cand ceilalti sunt rai. Sa-si respecte corpul prin grija fata de el. Sa-si cumpere singure “flori” atunci cand asteptarile de la ceilalti lasa de dorit. Sa zambeasca. Sa fie recunoscatoare. Sa respire constient. Sa se implice in activitati creative care sa le coloreze sufletul. Sa se relaxeze. Sa se conecteze cu natura.