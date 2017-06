E timpul sa-ti dai un mare LIKE cand te uiti din oglinda. #Likeyourself by NIVEA este un proiect educational care isi propune sa transmita fetelor din licee ca ingrijirea este primul pas pentru a avea incredere in ele si pentru a se simti bine in pielea lor.

Pana in prezent, NIVEA a sustinut sute de sesiuni in peste 200 de licee din tara. Consultantii in ingrijire au interactionat cu peste 43.000 de adolescente pentru a le invata, intr-un mod interactiv, despre importanta ingrijirii pielii in contextul stilului de viata actual.

Demersul este sustinut de Andreea Ibacka, Laura Musuroaea si Special Koko. Noi am stat de vorba cu cele trei bloggerite, am incercat sa le aflam secretele si sa le cunoastem mai bine.

Andreea Ibacka

1. Buna, Andreea! Ca sa ne cunoastem mai bine, o sa te rugam sa ne spui trei mici secrete despre tine, pe care doar apropiatii le stiu.

Bine v-am gasit!

Inainte de toate, recunosc ca primul lucru pe care l-am facut a fost sa caut insemnatatea numelui vostru de botez. Am aflat pentru inceput ca este vorba despre un substantiv feminim originar din sanscrita.

Cat despre autocaracterizarea inca nemarturisita... cu riscul de a da apa la moara carcotasilor, va spun ca traiesc pe picior mare. Ma sprijin pe cate un 38 de nadejde la fiecare picior, la o inaltime de 164 cm deasupra solului. Cu alte cuvinte, in cazul unei ecranizari, n-as face o Cenusareasa ca la carte.

Mai mult decat atat, in viata de zi cu zi sunt sofer de duba. Ba chiar am in plan sa-mi adaug anul acesta inca cateva categorii grele pe permisul auto. Duba a intrat in viata mea odata cu ”Asociatia Zambet si Suflet”, pe care am infiintat-o alaturi de familia mea din dorinta de a ajuta copiii orfani ori cu posibilitati financiare reduse.

Unde mai pui ca sunt o Beauty Blogger-ita din cale afara de microbista?

2. Cine iti poate da incredere in tine insati?

Am ramas copilul care inca mai spera ca va primi un ponei de Craciun, daca stiti ce vreau sa spun! Sunt optimista din nascare... Si, totusi, in zilele acelea grele, pe care fiecare dintre noi le avem, ma bucur ca am multe minute incluse pe abonamentul de mobil. Si ca o am pe mama in viata mea, care stie sa ma asculte, sa ma sfatuiasca si sa ma motiveze sa merg mai departe cu capul sus.

3. Cum faci fata programului aglomerat pe care il ai? Ai cateva tips and tricks pe care vrei sa le impartasesti cu noi?

Mi-ar placea sa va contrazic, dar asa este, mereu sunt pe fuga si in fiecare zi imi canalizez energia in cel putin 2 – 3 directii complet diferite. Noroc cu tabieturile capatate cu varsta! O cana de ceai verde cu iasomie, consumata dimineata de dimineata, imi aduce un plus de energie.

Mai mult decat atat, nicio zi nu seamana cu alta, asa ca nu apuc sa ma plictisesc. Nici pomeneala de rutina in viata mea, fiecare zi reuseste sa ma surprinda. Partea proasta este ca planificarea initiala nu prea coincide cu realitatea si adesea ajung sa lucrez pana la 10 seara, renuntand la tot timpul liber.

Nici nu stiu cum e mai bine, cu siguranta si un ”Nine to five” are farmecul sau, dar nu este la fel de dinamic.

4. Ce ai invatat in toti acesti ani in care ai fost in lumina reflectoarelor si beauty blogger?

Si ca sa spunem lucrurilor pe nume, as adauga aici un leac babesc contra acneei. Masca cu aplicare locala, compusa din aspirina pisata amestecata cu apa, lasata sa actioneze 15 minute, ce reduce umflaturile si vindeca cicatricile.

5. Cum ai grija de pielea ta?

Suna cliseistic, insa 90% din ingrijire sta in trio-ul de vis: curatare – tonifiere – hidratare.

Iar apa micelara, de pilda, face minuni pentru chip! Tocmai de aceea o folosesc si seara si dimineata, imediat ce ma trezesc, pentru a indeparta impuritatile, praful si excesul de sebum de pe ten.

Daca mai adaug in program si cate un gomaj saptamanal (sa zicem cu zat de cafea, preferatul meu) si o masca cosmetica cu ingrediente proaspete de prin frigider... deja se cheama desfatare.

In plus, am grija ce mananc si aleg sa consum alimente recunoscute pentru efectul benefic asupra pielii: avocado, caju, goji, migdale, nuci braziliene, mere, seminte de in.

6. Care sunt cele trei produse cosmetice la care ti-ar fi imposibil sa renunti?

In primul rand crema hidratanta. As lua-o cu mine pe o insula pustie, mai ales intr-o varianta multifunctionala care sa-mi hidrateze fata, corpul, mainile, calcaiele, cuticulele.

Apoi, mascara mea preferata. O privire patrunzatoare se arata de dupa o perdea de gene naturale bine definite.

Iar in al treilea rand, parfumul misterios cu note dulci ce ma invaluie zi de zi. Ma dau in vant dupa aromele dulci, am apucat sa va spun?

7. Ce iti pune zambetul pe buze?

Cateii mei, cei 3 cane corso din familie, reusesc sa ma binedispuna, indiferent cat de grea mi-a fost ziua. Inocenta si dragostea lor este incredibila. Iar terapia se numeste ”scoate blana in gradina”.

8. Ce inseamna pentru tine #LikeYourself?

Caravana nationala #LikeYourself este un proiect educational foarte ambitios, ce si-a propus, sub egida NIVEA, sa transmita tinerelor faptul ca ingrijirea este primul pas pentru a avea incredere in ele si pentru a se simti bine in pielea lor.

Si fiindca obiceiurile de ingrijire se formeaza in adolescenta, cu ocazia aceasta ne-am intors in liceu. Cu mintea de acum...

Pentru a fi aproape de generatia tanara, pentru a le impartasi trucuri si practici de frumusete accesibile. Am transmis astfel informatia corecta referitoare la pasii firesti de ingrijire personala si am dezbatut cele mai uzuale griji cosmetice ale adolescentei (combaterea acneei, a cearcanelor, curatarea corecta a tenului si hidratarea).

Sunt foarte mandra sa fiu una dintre ambasadoarele acestui proiect. Cred cu tarie in faptul ca experienta mea de viata, dar si cea de beauty blogger, le-ar putea fi utila tinerelor de astazi. Motiv pentru care am si acceptat postura de lup moralist, raportandu-ma exclusiv la experienta personala si nu la ce am citit la randul meu prin carti si prospecte.