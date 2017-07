Sursa foto: pagina personala Facebook

Moda, stim cu totii, e tributul pe care-l platim vanitatii fiintei umane. Dar la Maurice Munteanu e un pic mai mult. E si cultura. E si discret, istorie. E si felul omului de a fi. Contine si putina geografie. La Maurice Munteanu moda e literatura, ce sa mai discutam.

Cum te-ai hotarat, Maurice, sa faci parte din emisiunea “Bravo, ai stil!”?

Avand in vedere faptul ca este singura emisiune din Romania de acest gen, nu a trebuit sa stau foarte mult pe ganduri. Mi se pare important sa iti impartasesti experientele, cunostintele, ideile tale cu oamenii, iar televiziunea te poate ajuta in acest sens. In plus, anxietatea mea accentuata (fac atacuri de panica de 9 ani) s-a diminuat foarte mult de cand am inceput acest proiect.

Cand evaluezi o tinuta, o aparitie, la ce obisnuiesti sa te uiti mai intai?

La privire! Nu imi plac oamenii care nu te privesc in ochi. Oh, si apoi, desigur, la atitudine.

De-a lungul anilor ce a trebuit sa corectezi la tine?

Cand eram mic eram foarte timid. Nu stiu in ce masura am corectat asta, nu cred ca putem vorbi in acesti termeni – ‘’am corectat’’ vs. ‘’nu am corectat’’. Hai sa spunem ca m-am maturizat si am acumulat ceva experienta.

Si de pastrat? Ce a trebuit sa pastrezi, mai degraba, din felul tau de a fi?

Felul meu de a fi este neschimbat. Ok, poate nu mai ies la fel de mult ca inainte, poate nu mai imi place neaparat sa merg de 1 Mai la mare etc. Dar acestea nu sunt lucruri care te definesc. Sunt doar nuante care marcheaza o perioada.

Am remarcat paradoxul acesta la tine, desi esti o instanta in moda, nu te imbraci intr-un fel iesit din comun. Te imbraci cinstit, sa zicem. Cum iti explici si, e sau nu un paradox?

Bineinteles ca nu este un paradox. Daca nu esti Madonna sau David Bowie, mi se pare vulgar sa te ascunzi in spatele unor masti. Cei mai echilibrati, rafinati, evoluati oameni din punct de vedere stilistic poarta, in general, jeansi si camasi albe. Daca stii cine esti, nu ai nevoie de sclipici.