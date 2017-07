Daca avem obiceiul de a ne mai uita la filme romanesti, de a mai merge la teatru, de a mai aprecia o actrita sau alta, zic s-o apreciem pe Andreea Vasile. Si daca va intalniti cu ea si vreti ca si ea sa va aprecieze, nu-i spuneti nimic despre reality show-ul in care a participat o data. Mai demult, in alta viata.

Cum te-ai hotarat ca trebuie sa fii actrita?

N- o sa stiu niciodata cand a fost momentul in care mi-am zis ; ‘ acum vreau sa fiu actrita’. In tot cazul, terminasem facultatea de litere, nu-mi gaseam nici locul, nici scopul, nu-mi placea nimic din ce faceam, sentimentul de inadecvare si lipsa de apartenenta atinsesera cote maxime, asa ca am luat singura decizie pe care nu fusesem in stare s-o iau niciodata. Mi-am asumat riscul ca o sa fie un esec total, n-am spus nimanui ca sa nu fiu nevoita sa ma explic in urma esecului, am inchis ochii si intr-o inconstienta absoluta (dupa care inca tanjesc), am dat la actorie. Din momentul urmator mi-a fost clar ca era singurul lucru pentru care aveam sa lupt, sa astept, sa-mi pun sperantele si credintele, singurul lucru datator de bucurii si de tristeti, dar singurul lucru pentru care toate astea meritau. Probabil ca sunt unii care afla mai tarziu ce vor/ce stiu/ce pot sa faca si-si asuma riscul de a incerca macar cu toate consecintele.

Spre cine ai privit cu admiratie?

In general, si acum sunt uimita de puterea unora de a se dedica oamenilor din jurul lor. Puterea unora de a lupta pentru oamenii din jurul lor, de a schimba putin cate putin din ce-i inconjoara, de a transforma vietile celor mai putin norocosi. Cred ca ii admir pe cei care nu fac doar pentru ei, admir generozitatea si bunatatea .

Ce ti-a fost cel mai greu de cand te-ai hotarat sa fii actrita si pana acum

Cel mai greu e sa inveti sa ai rabdare cu tine insati. Si inveti, treptat si anevoios ca rabdarea poate fi activa. Ca poti face o multime de lucruri in timp ce ai rabdare. Dar, da, in meseria noastra tranzitia de la un proiect la altul poate fi dificila. Uneori, trec si cateva luni intre proiecte si atunci trebuie sa stii ce sa faci cu tine in acest timp, cum sa te educi sa nu-ti faci meseria, dar, in acelasi timp, sa-ti tii mintea/corpul ocupate.

Cand devii actrita? Cand te-ai simtit actrita prima data?

Nu stiu cand devii actrita, stiu ca mie mi-a luat ceva timp. Cred ca devii ceva dupa ce vei fi muncit multe ore pentru cevaul asta, dupa ce te vei fi luptat, dupa ce vei fi incercat, dupa ce vei fi simtit fericirea momentului cand intri pe scena. N-as sti sa pun degetul pe un singur moment si la mine n-a functionat asa, ar trebui , mai degraba, sa treaca testul timpului; nu mai stiu unde citeam la un moment dat ca proba unui adevar bine asimilat e tenacitatea pastrarii lui in conditii potrivnice, ei bine, asa e si cu devenirea fiecaruia intr-o anumita meserie. E uneori anevoioasa si e recunoscuta de timp.