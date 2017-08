In ultima vreme traim simpatizand ceea ce inca avem bun, adica tenisul feminine. Jucatoarele de tenis spre care privim incantati sunt cred ca vreo 4. Dati-mi voie sa o nominalizez pe una dintre ele: Alexandra Dulgheru. Si nu doar s-o nominalizez, dar sa v-o si prezint cu cateva intrebari decisive.

Cand te-ai apucat de tenis, de ce te-ai apucat? Ce te-a motivat? Ce te-a hotarat?

Am inceput sa joc tenis la varsta de 4 ani la peretele de la clubul de tenis din parcul Herastrau. Modelul meu de inceput a fost chiar sora mea mai mare cu 4 ani Bianca, in spatele careia am stat tot timpul si de la care am furat "meserie". Tot ce facea la antrenament ea, incercam sa imit la perete pana sa ajung si eu, doi ani mai tarziu, la grupa cu antrenor. Au urmat apoi modelele de la tv,precum Steffi Graf, Monica Seles, Martina Hingis care m au facut sa visez mai departe.

Cu cine jucai cand ai avut certitudinea ca-ti ies lucrurile? Cand te-ai simtit jucatoare de tenis prima data?

Am crescut la grupa cu multi jucatori, competitia si variatia jucand un rol important in dezvoltarea mea. Usor usor, trecand de la o categorie de varsta la alta, am simtit ca ma dezvolt armonios si ca tenisul merge destul de natural. Am simtit pt prima oara ca tenisul devine mai important si ca prind o forma de jucatoare, pe la varsta de 14 ani, incepand sa castig turnee in strainatate. Atunci am inceput sa cred ca pot sa merg pe acest drum si sa ajung si eu o jucatoare mare intr-o zi.

Cand intru pe teren am motivatii diferite, in functie de cum ma simt. Cel mai mult ma motiveaza faptul ca am jucat tenis de atata timp, ca imi place si sa ma bucur cat pot de mult de timpul pe care il mai am in aceasta activitate. Este un stil de viata pana la urma.

Cand pierzi cum te remobilizezi? Ce te ajuta in momentele acelea?

Infringerile fac parte din sport. Este bine sa le accepti ca atare, sa inveti din ele cat mai mult ca sa te ajute sa te intaresti si sa devii mai bun pe zi ce trece. Sunt si zile in care nu poti face mare lucru, dar imi place sa stiu ca am incercat tot ce am putut in ziua respectiva, nu ca am aruncat efectiv meciul. Ma motiveaza sa trec peste infrangeri faptul ca vreau sa devin mai buna pe zi ce trece, sa imi.demonstrez ca pot sa imi depasesc limitele.

Dintre toate intalnirile cu celebritatile tenisului, care te-a impesionat cel mai mult si cum a fost?

Am vorbit cu mai multe personalitati din tenis de a lungul timpului si m-au impresionat din discutii mai.multi jucatori. Jim Clijsters, Jo Wilfried Tsonga, Serena Williams, Rafa Nadal, Monfils. Am avut ocazia sa stau cu ei de vorba si m au impresionat caracterul lor modest, sfaturile lor si felul lor de a vedea diferite aspecte ale vietii.