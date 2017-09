Este tipul acela celebru, cu bun simt, tipul acela de barbat care strica intr-un fel piata. Care ridica usor standardele. Caruia cu greu reusim sa-i inventariem un defect. As adauga la calitati si ghinionul in dragoste. Il face un tip vulnerabil. Asocierea cu consoarta sa celebra ii da si o tenta de naivitate pozitiva. De la o vreme Victor Slav nu mai e la Pro TV. E la Kanal D. Deci tot celebru. I-am pus cateva intrebari menite sa scoata in evidenta totusi si un defect doua, poate trei, sa-l umanizam. Sper sa fi reusit.

1. Cum e la Kanal D, cum te-au convins sa vii?

Este foarte bine, la Kanal D, pentru ca suntem o echipa foarte frumoasa si muncitoare, colegii sunt tineri, de gasca iar atmosfera din redactie este placuta, toate acestea facandu-mi usoara acomodarea si integrarea intr-un timp foarte scurt in familia Kanal D. Propunerea Kanal D a venit in intampinarea dorintelor mele, iar in urma unor probe pe care le-am sustinut, ceea ce a urmat a venit de la sine.

2. De ce ai plecat de la Pro TV?

In urma cu 3-4 ani a fost o plecare in masa si asa am luat si eu hotararea de a parasi trustul de media, inaintandu-mi demisia.

3. In ce perioada a vietii tale ne aflam? Cum esti? Cum e viata ta acum?

Viata mea acum este in punctul in care ne bucuram, eu si Bianca, de copilul nostru, care in curand va implini varsta de un an. Sunt in perioada in care atunci cand adorm, gandul meu este indreptat catre Sofia, iar cand ma trezesc, primul meu gand se indreapta tot catre fetita mea. Din punct de vedere profesional lucrurile stau excelent.

4. Ce-ai schimba la viata asta a ta, daca ti-ar sta in putinta?

Daca mi-ar sta in putinta as face ziua mai lunga, astfel incat ea sa cuprinda mai mult de 24h si as acorda cat mai mult timp familiilor noastre, parintilor nostri si prietenilor.

5. Dar la cea de langa tine, ce-ai schimba la ea?

Cred ca as schimba acelasi lucru, timpul, pentru a fi mai mult timp impreuna. Mi-as dori ca ziua sa fie mai lunga ca sa avem timp pentru mai multe lucruri, impreuna.

6. Ce iti e cel mai greu acum?

Imi este “greu” sa tin pasul cu schimbarile care se petrec de la o zi la alta, cu fetita noastra, Sofia. Ma uimeste cum poate un copil, in varsta de 11 luni, sa fie atat de “escroc” sentimental. Imi este un pic greu doar cand ma gandesc ca timpul trece, Sofia creste si voi ajunge si eu, peste ani, sa fiu “judecat” de catre fetita mea, asa cum faceam si eu, in tinerete, cu parintii mei, la modul: “Voi nu prea stiti nimic, eu sunt destept si le stiu pe toate ...” Poate este prea devreme sa ma gandesc la aceste chestiuni dar, stiti cum se spune … numai maine nu-i poimaine.