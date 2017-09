Cornel Sorian a dominat multa vreme topurile din Romania cu trupa Stigma. Dar cu toate acestea, la un moment dat, a ales sa se reinventeze la Londra, orasul in care traieste mai bine de un deceniu. In acest interval, Cornel a lucrat cu unii dintre cei mai de succes artisti, in calitate de inginer de sunet. Iar recent, " I am Monster", primul sau album de muzica clasica, a ajuns in topul celor mai bine vandute albume de gen din lume.

In urma cu zece ani ai hotarat sa te muti la Londra. De ce acest oras si cum ti-a dat seama ca este locul potrivt pentru tine?

Londra, pentru ca 90% din muzica pe care o ascultam era britanica.

Londra pentru ca in primul an de stat aici, m-a pus la lucru si m-a exploatat in cel mai bun fel, mai mult decat Bucurestiul a facut-o in zece ani.

Londra pentru ca ma pune in concurenta cu cei mai buni.

Londra pentru ca te invata sa spui “Multumesc”.

Londra pentru ca totul e normal.

Te-a inspaimantat vreo clipa ideea de a parasi Romania? Cum ai depasit-o?

Bineinteles ca da. De-acolo din Romania, mereu avem impresia ca ei, strainii sunt mai buni ca noi, au ceva in plus. Temerea mea cea mai mare a fost mereu legata de faptul ca s-ar putea sa nu fac fata din punct de vedere profesional aici. De depasit, am depasit-o abia aici. De-acolo din Bucuresti, cand am luat decizia sa ma mut, am riscat. Am invatat un repertoriu de cantat coveruri cu chitara acustica si voce, la metrou, in caz ca se strange cureaua.

Sa iasa cat mai mult. Sa socializeze cu localnicii. Sa stea departe de diaspora si de obiceiurile care te trag inapoi inspre tara. Sa-si faca prieteni noi, straini si sa-si asume schimbarea.

Ce iti place cel mai mult la Londra?

Imi place lejeritatea orasului, a relatiilor care se leaga intre oameni. Acel “No strings attached”. Faptul ca stim exact ca ne suntem datori in primul rand noua insine, fara sa uitam insa, sa fim atenti la cei din jur si bineinteles, sa ne implicam in masura in care putem. Acest tip de atitudine vine cu o lipsa foarte sanatoasa de asteptari de la ceilalti si cu recunostinta atunci cand ti se intinde o mana. In toata viata mea n-am spus niciodata mai des “Multumesc”.

Care este locul tau preferat din Londra?

Este scaunul de la geam al unui pub, cu vedere spre strada deopotriva forfotind de oameni grabiti inspre sau intre joburi, turisti care respira in slow-motion, punkeri si dragqueens, cersetori si artisti. Totul intr-o ordine aproape matematica. De-acolo, de la geamul ala, intelegi cel mai clar ca fiecare om este o poveste.

Cum te-a schimbat Londra?

Nu stiu daca m-a schimbat Londra sau anii si experientele care mi-au umplut cateva buzunare. In mod cert sunt mai iertator cu cei din jur si mai exigent cu mine insumi. In acelasi timp, aloc mult mai putina energie lucrurilor si oamenilor care nu-mi spun nimic. Viata zboara mult mai repede aici si inveti sa prioritezi ceea ce e important pentru tine.