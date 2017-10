Stateam si ma gandeam cand am vazut-o pe Adina la un moment dat sa se intample sa nu zambeasca. Si va zic sincer, nu exita. Adina Halas zambeste. E prevazuta cu zambet. Deci Adina Halas, zambind si raspunzand la intrebari.

Atunci, mai demult, cand apareai cu Carmen Bruma la “Noaptea Tarziu”, cum iti aduci aminte ca ti-ai dat seama ca esti celebra prima data?

Seama nu cred ca ne-am dat niciodata, au remarcat insa cei din jurul nostru ca devenim cunoscute si cel mai amuzant era la mare, cand faceam poze si dadeam autografe unor copilasi foarte simpatici, care daca ma intrebai pe mine, nu aveau voie sa ne stie, pentru simplul motiv ca la ora la care se difuza “Noaptea Tarziu”, ei trebuiau sa doarma. Dupa perioada aceea a urmat matinalul “Trezirea la Realitate” si atunci am primit cel mai bun sfat de la Mircea si de la Oreste legat de audienta. Ne-au spus asa: daca vreti sa vedeti cum stati cu audienta, duceti-va in piata! Asa am facut si ne-am dat si noi seama ca lumea ne stie in numar din ce in ce mai mare. In acea perioada am facut celebra reclama Tabu (https://www.youtube.com/watch?v=XZHRxF5evjk) si desi realizam un matinal zilnic la tv cu Carmen de 2-3 ani, cei mai multi ma intrebau de reclama si nu ii interesa foarte mult ca apar la televizor in postura de realizator si prezentator.

Cum ai intrat in televiziune atunci? Cum a fost momentul acela in care ai inceput lumea aceasta? Practic ce-ti aduci aminte de atunci?

In televiziune, sa fiu sincera, am intrat pe la 8 ani, ducandu-ma in vizita la TVR cu vecinii nostri de palier care lucrau acolo. Intamplator, in unul dintre studiouri se inregistra pentru “Cantarea Romaniei”, iar unul dintre copii nu reusea sa spuna poezia si o tot repeta si se incurca. A repetat-o de atatea ori, incat eu am invatat-o si am inceput sa o murmur. Acela a fost momentul in care Tatiana Sireteanu s-a intors spre mine si a spus ca vrea sa ma vada dand o proba, daca vreau. Am fost foarte incantata si am recitat poezia fara emotii in fata camerei si de atunci am intrat in programul “Cantarea Romaniei”. Bucuria mea ca eram mereu la televizor nu a tinut decat un an si ceva, poate doi, deoarece a venit Revolutia si mi-a distrus ascensiunea.

Am reintrat in televiziune la 18 ani, dar deja eram obisnuita cu scenele, camerele, din postura de model MRA, unde eram de la 15 ani.

Asadar, la 18 ani am fost la un casting pentru Bingo Europa de la Antena 1 si l-am luat, iar apoi parcursul a fost firesc, fiind in “ograda” unei televiziuni mari, unde am invatat foarte multe.

Daca dai timpul inapoi, ce-ai face altfel?

Nu cred ca as face nimic altfel si nu spun asta din ipocrizie, ci pentru ca nu stiu unde m-ar duce acel “altfel”.

Sunt bine unde sunt acum, consider ca am evoluat si inca o fac, fac radio - realizez emisiunea Traieste Smart la Smart FM in fiecare vineri de la ora 20, fac tv - sunt reporterul de culise al emisiunii Te Cunosc De Undeva de la Antena 1, am un blog, www.adinahalas.ro si am creat o comunitate frumoasa in jurul meu, care este interesata de modul meu de viata si de lucrurile pe care le fac, lucru care ma flateaza, dar ma si obliga, asa ca toate aceste fatete se impletesc armonios in viata mea.

Daca ma gandesc mai bine, poate ca acel “altfel” ar fi sa nu mai fug. Am plecat din media de cateva ori si am revenit de fiecare data mai greu. Am facut asta din inconstienta varstei, convinsa fiind ca ma pot intoarce oricand.

Acum stiu mai bine si poate asta as schimba, pentru ca am pierdut cateva trenuri importante. Am avut noroc sa mai treaca si altele si in acelea m-am urcat. Poate este noroc sau poate Dumnezeu m-a ascultat cand am dat deoparte orgoliul si i-am recunoscut ce vreau.

Care a fost cea mai grea si mai importanta decizie luata bine?

Am o intuitie fantastica, pe care insa nu am ascultat-o intotdeauna pana la 30 de ani, dupa care mi-am revenit. Am luat multe decizii bune, dar cea care atarna cel mai greu a fost cand am decis sa ma marit cu Lucian dupa o luna si jumatate de relatie, desi eram constienta ca suntem in perioada in care hormonii decid ce vor ei. A fost un moment important si iata ca am decis bine. Suntem impreuna de 7 ani, avem un baietel care implineste in curand 6 ani si inca dansam tango argentinian prin bucatarie.

Si invers. Zi-mi una luata gresit.

Deciziile gresite nu au fost atat de grave, daca stau sa ma uit in urma. In afara de fuga mea din media, restul deciziilor mai putin inspirate sunt in zona comicului, acum, ca momentele s-au consumat.

Mama afla mereu de la cate un coleg de birou ba ca m-am aruncat cu parasuta, ba ca eram pe motor pe o roata cu un prieten, ba ca faceam curse de masini. (Da, la volan sunt un baietoi!) Unele dintre aceste decizii erau absolut tampite, dar in concordanta cu varsta si temperamentul meu vulcanic de la acea vreme.

Cel mai haios era ca mama se contrazicea cu cel care venea sa ii spuna, pentru ca nu concepea, de exemplu, ca fata ei care are ceva frica de inaltime s-a dus la Clinceni sa sara in tandem. Asa ca ma suna cu respectivul langa ea, razand de ce grozavie tocmai auzise, ca in secunda urmatoare sa inghete, avand confirmarea de la mine ca ceea ce i se povestise este adevarat.

O decizie gresita a fost sa imi iau ATV si sa plec cu el din showroom fara sa ii schimb cauciucurile, asa cum ma sfatuisera toti cei din jur. Eram cu cauciucuri de offroad si m-am rasturnat cu el pe Stefan cel Mare, pentru ca baietelul din mine nu s-a putut abtine si a uitat ca nu era cazul de vitejii. Am avut noroc si de data asta si ATV-ul a facut un loop in aer si a picat la cativa centimetri de mine.

Cum te comporti ca mama?

Sunt o super pupacioasa. Il dragalesc mereu pe baietelul meu si tocmai de aceea el este lipicios si empatic. Il invat pe Serghei sa negocieze cand vrea ceva, sa fie bun, dar nu fraier, il ascult mereu si il incurajez in tot ceea ce face. Incerc sa fiu echilibrata, relaxata cu el si cu mult umor.

Tin la educatia de acasa si consider ca un copil bine educat se vede de la o posta si acest lucru il ajuta in societate pe viitor, plus ca ramane cu lucrurile invatate si observate in casa o viata, asa ca am grija ce ii bag in sertarase.

Sunt genul de parinte care isi cere iertare cand este cazul si, desi eu incerc sa nu exagerez, un psiholog mi-a spus ca sunt mama-gardian. Ma amuza titulatura, dar mi se pare obligatoriu sa fiu asa in aceasta etapa a vietii lui.