Atunci cand devii vegan, viata devine mult mai buna. Nu este vorba doar de o sanatate mai buna si de felul in care arati, dar in special de faptul ca salvezi vietile unor suflete nevinovate. Aceasta este, de fapt, motivatia principala a lui James Aspey, unul dintre cei mai cunoscuti activisti pentru drepturile animalelor pe plan mondial. Australianul crede ca nu exista o schimbare pe care o poti face mai usor in viata ta care sa salveze vietile altor fiinte vii.

Cum ti-ai dat seama ca vrei sa faci aceasta lume mai buna?

Cand mi-am dat seama ca in lume exista mai multa violenta decat credeam. Cand m-am desteptat si mi-am dat seama ca nu este nevoie sa ucidem animalele pentru a fi sanatosi. Milioane de animale sunt chinuite, mutilate, ucise nu pentru ca e absolut necesar ci doar pentru ca ne place gustul carnii lor. Asta m-a motivat sa le iau apararea acestora fiinte nevinovate si sa ii inspir pe oameni sa faca alegeri mai bune. Rasa umana poarta un razboi impotriva celorlalte specii impotriva caruia acestea nu pot sa riposteze. Este cea mai indelungata si mai sangroasa atrocitate, cu cele mai numeroase victime, comisa in istoria umanitatii. Daca sustii drepturile animalelor nu inseamna ca nu le poti sustine si pe cele ale oamenilor. Insa animalele au nevoie de o voce. Cum poti sa fii impotriva violentei si uciderii oamenilor dar sa accepti acest lucru in privinta animalelor?

Eu am renuntat sa mananc carne in urma cu trei ani, atunci cand in viata mea a aparut Oona, un yorkie.

Asta este minunat. Insa nu si suficient. Sa renunti la carne este un inceput bun. Insa si industria lactatelor, cea a produselor din piele si companiile care fac teste pe animale practica violenta impotriva fratilor nostri necuvantatori. Ideal este sa devii vegan. Asta inseamna ca nu consumi nici un produs derivat din animale sau testat pe acestea sau porti produse din piele sau blana. Sa devii vegan este foarte usor. Poti invata intr-o ora pe Internet.

Dar plantele pot simti la randul lor

Nu poti rani o planta pentru o planta nu are creier, nu are un sistem nervos central, nu exista un individ in interiorul acelei plante. Sa culegi o portocala dintr-un copac este foarte diferit de a-i zmulge piciorul unui caine. Presupunand ca plantele ar simti durere, oricum "omoram" mai multe plante hranind animalele pe care le sacrificam apoi pentru placerea noastra.

Invatatorii spirituali spun ca suntem ceea ce mancam

Atunci cand iti hranesti corpul cu ceva ce este rezultatul violentei si torturii, rezultatul va fi negativ. Atunci cand un animal este ucis, el este speriat si tot hormonii de stres se revarsa in hrana pe care tu o vei manca. Nu-i de mirare ca oamenii se simt nervosi, stresati, obositi, tensionati, deconectati de iubire ca apeleaza la droguri si alte substante care creeaza dependenta sau se pierd in televizor. Veganismul este calea de intoarcere catre o lume a pacii la care visam cu totii.

Oamenii mor cu zeci de ani inainte de termen pentru ca se hranesc cu hrana neadecvata, folosesc un combustibil gresit. Avem mai multe informatie despre hrana si hrana si mai multe sali de fitness ca niciodata. Si cu toate acestea, sanatatea multor oameni este precara. Este ilogic. Insa apoi mi-am dat seama ca mancam mai multa carne, produse lactate si oua decat in trecut, provenind de la nimale crescute in conditii oribile. Atunci cand adoptam o dieta vegana, reducem riscul aparitiei bolilor de inima. Multa vreme am crezut ca am nevoie de carne pentru a fi sanatos. Insa este o prejudecata.

Cum te face sa te simti dieta vegana?

Ma simt puternic, sanatos, cu mintea limpede, mai iubitor, cu mai multa compasiune fata de tot ceea ce exista. E ca si cum inima mea s-ar fi marit si in ea incap toate fiintele.

