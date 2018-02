Mona Nicolici e despre cum poti sa dai oricand alt sens vietii decizand sa-l lasi pe Dumnezeu sa faca ordine. Asa cum am cunoscut-o, cred ca asta e sinteza vietii ei. Mona Nicolici e despre a face binele. Si a face bine. Despre cele doua idei care seamana, dar nu sunt acelasi lucru. Sunt determinate una de cealalta. Deci Mona, in cateva intrebari despre viata.

Cand deschizi ochii dimineata, ce-ti vine prima oara in minte?

In general, ce ma preocupa cel mai mult in acea perioada. Si, intr-un fel sau altul e si modalitatea mea de a verifica daca mintea mea se ocupa cu ceva bun sau cu ceva ce nu-mi face bine. Si ce trebuie sa rezolv. Au fost momente in care ma trezeam certandu-ma cu cineva. In fiecare dimineata. Am inteles ca eu nu sunt bine si mi-am propus sa rezolv problema. Acum, ma trezesc spunandu-mi: “Am o zi perfecta”.

Si invers, seara, cand te culci, la ce te gandesti ultima data?

La tot ce a fost bun pe parcursul zilei. La cate momente valoroase, cu adevarat, am trait. E un exercitiu minunat sa parcurgi toate clipele din zi pentru care poti fi recunoscator. Doar asa poti sa-ti dai seama cate situatii frumoase traim si trecem pe langa ele fara sa le valorizam.

De multe ori, la sfarsitul zilei ajungem atat de obositi, incat avem tentatia sa credem ca a fost o zi grea sau deloc buna. Dar daca faci acest mic efort cand pui capul pe perna, vei avea o revelatie: absolut toate zilele noastre au momente pretioase, pentru care avem toate motivele sa fim recunoscatori. Si asa, somnul iti va fi mai bun, iar ziua urmatoare mai luminoasa.

Imi vad copiii mici. De asta mi-e cel mai dor.

Cand ai fost dezamagita ultima data, ce te-a dezamagit?

De mine sunt dezamagita cel mai des, pentru ca ma las dezamagita. Si pentru ca gasesc in asta o scuza atunci cand renunt sa fac lucrurile cu adevarat importante.

Cand ai privit ultima oara admirativ, spre cine priveai?

Spre o catelusa superba, nascuta fara cele doua picioare din fata si care se juca si se bucura ca o fiinta perfecta, chiar daca la fiecare 3 secunde cadea cu fata pe podea. Si la oamenii care au ales sa o creasca. (Sper sa nu ma judece nimeni, dar acestea au fost fiintele pe care le-am admirat chiar in aceasta dimineata.)