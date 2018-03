Dincolo de aerul său aristocratic și pasiunea pe care o pune în ceea ce face, Sandra este una din acele femei speciale care întotdeauna reușește să transforme o problemă într-o oportunitate de a învăța și a deveni mai creativă. Am stat de vorbă despre curaj, recunoștință și drumul pe care îl avem de parcurs către găsirea scopului în viață.

Cum ai formula scopul vieții tale într-o frază?

Scopul meu în viață este să fac lucruri frumoase și cu sens și să le împărtășesc cu câți mai mulți oameni. Să promovez cultura și artele în rândul publicului larg prin intermediul unor oameni extraordinari. Sunt precum Hermes, am un rol de mesager dar și de mediator și intermediar. Când experimentez ceva foarte frumos, simt nevoia să împărtășesc și cu alți oameni. Îmi amintesc că, de fiecare dată când îl auzeam pe Neagu Djuvara povestind, mă întrebam de ce sunt doar eu acolo să îl ascult, de ce nu sunt o sută de oameni. Mă bucur de bucuria celorlalți, mă încarc.

Știu că Neagu Djuvara a pus umărul la lansarea Fundației Calea Victoriei și reprezintă o figură marcantă în viața ta. Ce alți mentori ai avut?

În zona de dezvoltare personală, pe locul întâi, se află Wayne Dyer. În primul an al fundații, ne-am concentrat pe arte. Apoi ne-am dus în zona umanistă - filozofie, literatură. După care am simțit o nevoie crescândă la publicul nostru pentru zona denumită generic dezvoltare personală. Vorbim despre descoperirea de sine, a Universului, a scopului în viață. Prin intermediul unui lector, am ajuns la cărțile lui Wayne Dyer. M-a întărit pe mine și m-a ajutat să înțeleg ce e cu dezvoltarea personală. Am înțeles că este o nevoie foarte importantă și foarte corectă în societate. Dintre cărțile sale, aș recomanda în mod special "Puterea Intenției". Este foarte important să știi ceea ce îți dorești, să crezi că se poate împlini în loc să te auto- sabotezi și să crezi că Universul te susține.

Wayne Dyer pune mare accent pe recunoștință...

Am foarte multe, momente în care mă simt copleșită de toate lucrurile bune care mi se întâmplă. Recunoștiința este extrem de importantă. Cred că ar trebui să ne învățăm copiii să fie recunoscători pentru lucrurile bune din viața noastră, de la faptul că avem ce pune pe masă la faptul că trăim într-o țară în care nu este război.

Ce anume din ceea ce își dorea Sandra când era mică se regaștește în ceea ce face Sandra acum?

Destul de mult. Sandrei îi plăceau foarte mult artele. Desena foarte frumos dar părinții nu au lăsat-o la școala de arte. Sandrei îi plăcea foarte mult muzica și cânta arii de operă prin casă însă nu putea să ia notele înalte. Prin urmare, s-a gândit că nu va putea să fie soprană niciodată pentru că nu a știut că ar fi putut ajunge la asta prin exercițiu. Sandra a vrut să fie scriitoare și atunci a făcut Facultatea de Litere dar apoi a descoperit că există foarte multe cărți în lume și că întâi trebuie să le citești pe acelea.

Își dorea o viață interesantă, să iasă din anonimat. Și numele, și educația specială m-au ajutat să îmi doresc să fiu mereu altfel, în sensul bun, și să îmi doresc să fac lucruri cât mai diverse și mai variate, ceea ce se vede în programa fundației dar și în viața mea. Cumva reușesc și în timpul liber să fac lucruri cât mai diverse. Să merg și la o expoziție, și la un spectacol de teatru, și la un concert, să călătoresc când am timp, să îmi învăț fiica de 16 ani cât mai multe lucruri, să fac un master de antropologie păstorit de Vintilă Mihăilescu, un alt mentor al meu și om care mă inspiră.