Dragă Moș Crăciun, te aștept cu bucuria și nerăbdarea unui copil

Iniante de toate, încep prin a-ți mulțumi pentru că an de an te-ai înarmat cu răbdare, ne-ai „citit” dorințele, scrisorile, gândurile tainice, ți-ai îmbrăcât costumul roșu, ți-ai pus renii la treabă și ai îndesat în sacul tău toată munca spiridușilor. Și ai trecut mereu și pe la bradul meu, căci da, fac parte dintre oamenii norocoși la care ai ajuns în fiecare an, de când mă știu. Și m-am simțit norocoasă și binecuvântată.

Scrisorile către tine le scriu ca într-o pagină de jurnal, așezând în rândurile sale sinceritatea, dar și îndrăzneala, speranța, dar și nevoia. Sunt dorințele mele dintr-un an – un rezultat al matematicii minții mele și al furtunilor sufletului meu, disecate, cântărite și aranjate în sfârșit într-o formă care prinde sens (sper). Te anunț de pe acum că nu știu dacă o să mă găsești cuminte, dar cu siguranță în zilele acestea de Crăciun o să fiu blândă cu mine, o să ÎMI DAU VOIE SĂ NU MAI POT, o să mă relaxez și o să dorm cât să-mi dispară cearcănele și mintea să mi se liniștească, o să mă ocup de copilul din mine și o să savurez clipele lângă familia mea – clipele acelea când suntem toți în casă, dar nu fiecare cu treaba lui, ci toți conectați între noi. Te rog să pui în sacul tău, pentru mine, puțină liniște pentru suflet, dar și ceva putere să îmi duc mai departe visurile, puțină tinerețe (căci simt nevoia), dar și înțelepciune, câțiva stropi de bucurie și sănătate cât încape. Aș mai vrea și ceva noroc, dacă ți-a mai rămas. Și aș mai pune și eu în sacul tău câte un gând bun pentru toți cei dragi, să îl dai mai departe când treci pe la ei, ca să le țină de cald în zilele grele. Peste toate acestea, aș mai vrea timp... Un timp frumos în care să reușesc să citesc o carte bună, să port o rochie frumoasă și să savurez un ceai fierbinte cu aromă de Crăciun și... și să fac tot ce simt. Să avem cu toții cel mai frumos Crăciun de până acum! Oh, a fost un an greu, dar sper că aceste sărbători de iarnă să fie magice, să ne aducă fericire tuturor, pace în sfulet, împlinire, iubire și sănătate!

9 Decembrie 2021







Iulia Maftei (Dibu)