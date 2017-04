4 ondulatoare de par diferite de modelele clasice

Ondulatorul de par joaca un rol foarte important in viata unei femei, probabil la fel de important ca si placa pentru intins parul. Si chiar daca ne dam in vant dupa parul perfect drept, un ondulator de par tot o sa isi gaseasca locul in dulapul nostru cu produse si ustensile pentru ingrijirea si coafarea parului.