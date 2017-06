Dermatocosmetice pentru corp si par Gerovital de la Farmec

Nu doar tenul sau parul are anumite probleme si, implicit, nevoie de ingrijire speciala. Corpul are si el adesea necesitati, iar gama de dermatocosmetice Farmec vine si in intampinarea unor asemenea probleme cu: gel reparator dupa plaja, crema sau flui pentru protectie solara, ulei pentru protectie solara, gel de dus crema concentrata, crema de corp pentru piele uscata, booster exfoliant si multe altele.

Pentru probleme ale parului si scalpului in special, in noua gama de dermatocosmetice Farmec gasesti multiple produse benefice: sampon crema nutrireparator Gerovital, sampon pentru scalp sensibil, sampon sebocorector, sampon anticadere, sampon antimatreata, tratament anticadere s.a. Sampoanele Gerovital sunt eficiente in general, asa ca suntem curioase sa testam si noile sampoane dermatocosmetice Gerovital.

Vezi mai multe dermatocosmetice pentru par si corp benefice pentru problemele tale.

Ne place sa observam ca tot mai multe firme romanesti, cu traditie in productia de cosmetice excelente ca raport calitate-pret (vezi oferta actuala la dermatocosmetice Farmec), incep sa isi lanseze propria linie de dermatocosmetice si ca acestea se adreseaza inclusiv problemelor pielii nu doar de la nivelul tenului. Astfel, se contureaza o noua directie in acest sens, iar dermatocosmeticele incep sa devina cat mai accesibile tuturor celor care au nevoie de ele. Mai mult, in aceeasi serie de dermatocosmetice Farmec, gasesti si crema pentru copii Gerovital, foarte benefica pentru pielea mai sensibila a celor mici.

Sursa front page photo: Farmec