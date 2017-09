Discutiile cu doctorul tau sunt foarte importante inainte de a intra in sala de operatie. Dr. Dragos Muraru si Dr. Amit Beedasy ,facand parte din echipa domnului Dr. Dragos Zamfirescu, medici specialisti chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva in cadrul Clinicii Zetta, precizeaza care sunt cele 5 intrebari despre augmentarea mamara la care ar trebui sa aflam raspunsul inainte de a incepe procedura.

1. Unde ar trebui sa fie plasat implantul mamar?

In timp ce pacienta este operata, se creeaza un buzunar in care se va situa implantul siliconic. Acesta poate fi plasat submuscular sau subglandular, in functie de pacienta.

foto Arthur-studio 10/ Shutterstock

Subglandular - buzunarul se creeaza in spatiul dintre glanda mamara si muschi. In acest caz, implanturile mamare sunt situate mai la suprafata, insa nu toate pacientele pot opta pentru aceasta asezare. O conditie esentiala este ca pacienta sa aiba o glanda mamara de dimensiuni mari sau medii, cat si existenta unui tesut subcutanat adipos in cantitate marita, pentru a permite acoperirea implantului. Aceasta operatie poate fi considerata mai usoara, din moment ce nu necesita miscarea muschiului pectoral.

Submuscular - Implantul siliconic va fi plasat sub muschiul mare pectoral. Se utilizeaza aceasta tehnica mai ales la implanturile mici, insa nu este recomandata pentru a fi folosita in chirurgia estetica, ci mai mult in scopul reconstructiei.

2. Ce se intampla daca dupa interventie nu sunt multumita de rezultat?

Fiecare chirurg are propriile sale politici privind o noua interventie dupa operatia de augmentare mamara. Presupunand o vindecare adecvata dupa interventie, in cazul in care mai este nevoie de o ajustare, se poate ca medicul sa perceapa o taxa redusa desi alte costuri vor ramane neschimbate. In mod ideal, aceste detalii trebuie prezentate inainte de procedura initiala. Cea mai buna modalitate de a evita necesitatea unei noi interventii este sa va asigurati ca aveti o relatie onesta cu medicul plastician, ca aveti incredere in expertiza sa profesionala si ca ati discutat amanuntit toate detaliile.