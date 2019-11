Jurnalul meu de frumusețe: de la secretele bunicii la noutățile științei

Ritualul meu de frumusețe a fost cumva cultivat în familie. Încă de mică, pe când copilăream la bunici, aveam să descopăr secretele naturii în materie de frumusețe și îngrijire: bunica avea un ritual cu băi aromate, în care lasa la infuzat ierburi cu proprietăți miraculoase, culese chiar de ea în momentele propice ale anului.

Folosea chiar și preparate din plante lăsate un timp în ulei natural, presat la rece din culturile ei de semințe, cum se făcea pe atunci, să hidrateze pielea și să trateze zonele cu modificări, cum ar fi coatele, genunchii și călcâiele.

Pentru mine baia (la albie de lemn) era motiv de bucurie. Apa era parfumată, părul meu devenea îngrijit și de un blond strălucitor ca aurul, iar masajul de la final cu aceste uleiuri ale bunicii, folosite exact cât trebuie să nu lase pielea grasă, reprezenta pentru mine răsfățul suprem.

Timpul a trecut și am venit la școală la oraș, lângă părinții mei. Mama era și ea atentă cu pielea, părul și unghiile: ale ei și ale noastre (eu și fratele). Așadar, nu știu cât de mult m-a ajutat genetica, însă această înclinare spre îngrijire o aveam deja cultivată când urma să mă confrunt cu furtunile adolescenței.

Ritualul meu de frumusețe și îngrijire a suferit modificări în special în alegerea produselor, dar cumva și-a păstrat regulile de bază. Mă fascinează inovația în acest domeniu, dar totodată rădăcinile mele privind potențialul produselor naturale au rămas la fel de adânci.

Un lucru însă am învățat în toți acești ani: să diversific produsele cu care m-am simțit bine, să nu rămân cu unul singur, ci să găsesc pe fiecare zona măcar trei produse pe care să le alternez sau să le folosesc la nevoie dacă au indicație specială. Așadar vă voi prezenta mai multe produse, cele mai bune pentru mine.

Dacă am timp să fac o baie mai lungă, atunci trebuie să va spun că ador să folosesc anumite plante pentru baie: le cumpăr uscate sau le culeg, depinde de cât timp am avut. Le las la infuzat în ceainic, în apă fierbinte, ca și când aș face un ceai, dar cu o concentrație de 3-5 ori mai mare, apoi torn apa în cadă. Folosesc ceaiuri de mușețel, de sunătoare și gălbenele, de lavandă, uneori ceai verde (simt că îmi curată foarte bine pielea) și mentă atunci când sunt răcită.

Dacă aleg varianta rapidă, dușul, evident că nu mai mai bucur de aceste infuzii. Dar să revin la ritualul concret de îngrijire.

Să încep de sus în jos: PĂRUL

Uf, recunosc, îngrijirea părului reprezintă zona cea mai dificilă pentru mine, pentru că am scalpul uscat, dar secretă sebum în exces pentru a compensa, deci se comportă că un scalp gras care se descuamează intens, firul blond și subțire, vopsită ombre (natural la rădăcina și vopsit blond la vârfuri). Dacă ați avut părul vopsit blond vreodată, cunoașteți deja bătălia pe care o duc pentru a-l menține strălucitor și hidratat. Ei bine recunosc că părul este o provocare pentru că trebuie să obțin un echilibru între gras și uscat, între păr natural și păr vopsit, între păr fără volum la rădăcină și cu aspect de matură la vrafuri, așadar veți înțelege diversitatea de produse.

De obicei dacă nu am avut părul încărcat cu produse pentru coafat folosesc șampoane și balsamuri de păr naturale: Vivanatura – șampon pentru păr normal și gras, Hifogal – sampon 5R cu Q10, acest sampon atunci când îmi cade părul sau Samponul pentru volum de la Love, beauty and Planet

Dacă am părul încărcat sau nu am apucat să îl spăl la timp, folosesc Samponul Care Wella Elements, Foltene sau acest sampon Dove

Am terminat cu șamponul, să va povestesc despre balsam: unele pentru zona de păr natural, altele pentru zona de păr vopsit. Pentru păr natural alternez Heprbosophy cu chinina și Klorane (alternez din gama lor, mă simt bine cu toate produsele destinate hidratarii, regenerării sau părului gras, îmi place și cel iluminator cu mușețel căci sunt blondă). Pentru vârfurile vopsite blond cu potențial de matură aleg fie balsamul, fie masca Wella Enrich

Fără clătire folosesc tratamentul Foltene sau Balsam leave-in Wella Elements . Ca și tonic capilar folosesc produse de la, iar pentru stilizare ador gelul de finishsau spuma. Și, desigur, pentru volum, o perie ca cea din imagine.

Henna blond: ah, acesta este răsfățul meu. O dată la câteva săptămâni, pentru părul natural, amestec această Henna Blond de la Mayam cu ceai de mușețel, o linguriță de zeamă de lămâie și 10 picături de vitamina A cosmetică. O aplic pe păr după spălarea cu un șampon natural, dar fără să folosesc balsam, o las să acționeze 4 ore și doar clătesc. Folosesc serul de la Foltene despre care am vorbit mai sus și balsamul leave-in de la Wella. Părul meu nu are fire albe, iar această Henna îi redă strălucirea naturală.

Gata, am terminat cu părul, în sfârșit! Uneori și eu mă întreb cât voi mai rezista. Au fost momente în trecut când l-am tuns, înțelegeți de ce.

Îngrijirea tenului

Curățarea: Aici lucrurile sunt mult mai simple pentru mine. Folosesc un săpun natural, fie lichid, fie solid, iar de două ori pe săptămâna folosesc mânușa din imagine pentru exfoliere. Nu am reușit să mă împac cu niciun exfoliant și va asigur că am încercat peste 50. Nici cu tonicul facial nu mi-a mers, însă mă simt extraordinar dacă imediat după spălare folosesc apa termala Avene.

Cremele pentru ten: Eh, cu ingredientele din cremele de față am dus un război de ani de zile. Sunt sensibilă la aproape orice. Tenul meu se comportă că și scalpul, e uscat și secretă sebun în exces, fiind ușor de confundat cu un ten gras și deshidratat, se exfoliază intens pe barbie, fac coșuri în zona T și nu m-am lămurit nici până astăzi dacă este sau nu cuperozic. Așadar la creme de ten sunt extrem de selectivă. Folosesc doar MelVita Apicosma pentru hidratare (nu o am acum) sau Avene Hydrance Optimale UV Light SPF 20, Crema antirid Exclusive Cellular. Vara adaug Crema protectie solara Apivita Suncare Anti-Spot Tinted Face Cream (mai ales că am rămas cu câteva pete după sarcină).

Îngrijirea ochilor: Pentru îngrijirea ochilor rămân la fel de selectivă și atentă: de două ori pe săptămâna aplic seara înainte de culcare, după spălarea tenului, vitamina A, local. Mi-a spus un dermatolog cândva ca ar fi bine și ideea sa funcționează pentru mine: dimineața am zona de sub ochi luminoasă și hidratata, iar ridurile de expresie estompate. Bine și un pic unsuroasă dar mă spăl din nou, nu este o problema. Ce mai folosesc: Crema de ochi Estee Lauder Advanced Night Repair și creionul pentru ochi Skincode Exclusive Ser.

Masca de față: o dată pe săptămâna, uneori la 2 săptămâni, după cum reușesc, aplic o masca de față. Le alternez pe cele pe care vi le-am pus în imagine. De la Caudalie folosesc masca peeling cu acid glicolic și masca purifiantă. De la AslaVital folosesc masca detoxifianta cu carbune peel off, pentru mine face minuni. Și mai rar masca pentru fermitate Biocyte.

Machiajul: ador nuanțele nude

Nici aici paleta nu este prea largă. Îmi plac fondurile de ten sau baza de machiaj de la Artistry Exact Fit și cele de la Bourjois. În imagine am pus și pudra Artistry pentru că o folosesc în zona cearcănelor, unde nu suport niciun fond de ten. Fardul pentru ochi și obraz este tot Bourjois, aceste naunte de roz-nude îmi luminează fața și nu arată deloc roz pe tenul meu, capătă cumva o nuanță atât de naturală. Când vreau să realizez un machiaj mai complicat folosesc trusa Marionnaud Nude. Tușul de ochi, trusa pentru sprâncene și rimelurile sunt de la Bourjois și Rimmel London.

Pentru hidratarea buzelor aleg balsamurile de buze de la Caudalie, Lierac și Eucerin (pe cel din urmă îl folosesc cu precădere iarna pentru că hidratează intens).

Am ajuns și la rujuri, aici am de asemenea câteva alegeri preferate: creionul și ruj nude L’Oreal Paris, creionul asortat și rujul Avon Color Matte, o paleta MAC pe care o folosesc și că fard și rujurile Artistry.

Să închei puțin melancolic: eu la 20 vs 33 de ani.