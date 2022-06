De ce este important sa folosim protectie termica si in ce consta aceasta?

Protectorul termic nu elimina daunele cauzate de caldura uscatorului de par si a placilor pentru coafat. In schimb, le minimizeaza!

Femeile isi doresc sa aiba un par de invidiat. Adora sa-l coafeze, sa aiba bucle perfecte, fie ele lejere sau stranse, iar pentru asta caldura are un rol foarte important. Foehn, styler sau ondulator, toate aceste aparate folosesc caldura pentru atingerea obiectivului propus. Ba mai mult: aceste instrumente ajung pana la o temperatura de 220 °C, ceea ce este mult si greu de suportat pentru firul de par.

De multe ori, dupa ce ti-ai spalat parul, se intamplă sa-l usuci cu un uscator de par si, in unele cazuri, mai folosesti si placa de indreptat, fara a aplica mai intai un protector de caldura, care sa protejeze parul.

Ce se intampla cu podoaba capilara in acest caz?

„Ei bine, daca folosesti caldura, fara a hrani mai intai bine firul de par, fara a-l hidrata si fara a-l proteja, este posibil ca in timp, acesta sa fie lipsit de vitalitate si de stralucire. In plus, pot aparea probleme ale structurii si chiar ruperea fibrei capilare, aceasta reprezentand cea mai mare degradare a parului.”, atentioneaza specialista Wella Professionals, stilista Madalina Nitu. Altfel spus, pe termen lung, uscarea parului fara a-l proteja de sursele de caldura, face ca firul sa fie uscat, tern si fragil. Si toate aceste cauze conduc la despicarea varfurilor.

Atentie! Desi este foarte important, protectorul termic nu elimina daunele cauzate de caldura uscatorului de par si a placilor pentru coafat. In schimb, le minimizeaza! De aceea, asa cum acorzi atentie in alegerea si utilizarea samponului si a mastii pentru ingrijirea parului, tot asa trebuie sa o faci si în privinta protectorilor termici.

Cum iti pregatesti parul? Ce rutina de ingrijire sa adopti?

„In primul rand, speli bine parul, il tratezi in functie de tipul acestuia si in functie de ce nevoie ai. Apoi il zvanti lejer cu un prosop. Preferabil sa fie din microfibra. Mare atentie, nu freca parul cu prosopul! Urmatorul pas consta in aplicarea pe parul umed a unui produs de protectie. Recomandarea mea este Trilliant de la Sebastian sau Eimi Thermal Image. De ce sa aplici protectia termica pe parul umed? Deoarece este foarte greu sa distribui un astfel de produs pe un fir uscat, oricat de bine ai incerca sa o faci. Mai mult decat atat, risti sa pui mai mult produs decat este necesar si parul se va incarca. Mai departe, dupa ce ai aplicat protectia termica, este indicat sa piepteni parul in toate directiile, pentru a distribui bine produsul pe toata suprafata.”, adauga specialistul.

La final, dupa ce ai parcurs toti acesti pasi, parul trebuie uscat foarte bine si abia dupa aceea poti folosi ondulator sau styler pentru a-ti coafa podoaba capilara.

Atentie, daca parul nu este uscat foarte bine, atunci cand folosesti placa sau ondulatorul, nici protectia termica nu te mai ajuta. Firul este foarte sensibil atunci cand contine apa, iar in contact cu stylerul sau ondulatorul pe par cu o temperatura de 220 ° se produce o topire a fibrei capilare si mai departe se poate ajunge la o degradare ireversibila a parului.

Recomandarea specialistului?

„Foloseste protectie termica inainte de orice produs de styling. In plus, ia aminte: Uleiurile de orice fel, fie ele cosmetice sau naturiste, nu sunt protectie termica! Daca sunt uleiuri, asta nu inseamna ca protejeaza parul impotriva caldurii. Marthin Luther spunea: <Parul este cel mai bogat ornament al femeii>, asa ca, trebuie sa ai grija de el!”, ne sfatuieste stilista Wella Professionals.

