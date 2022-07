Nu că mi-aș face de cap în sezonul rece, dar cum stă soarele mai mult timp pe cer, cum sunt parcă mai plină de viață.

Așadar profit de toată energia acestui anotimp și am grijă de dieta mea, de hidratare, de numărul kilogramelor (căci este o realitate pentru mine), de sănătatea mea, dar mai ales de timpul meu.

Vara am senzația că am mai mult timp și musai vreau să petrec o bună parte din acesta alături de copilul meu și de soț. Chiar dacă concediul este, poate, prea scurt, tot am grijă ca măcar weekendurile să fie ale noastre.

Când vine vorba de frumusețe, pentru mine foarte importante sunt hidratarea, dieta, mișcarea și produsele folosite.

Hidratarea ocupă loc fruntaș vara, căci întreg corpul meu se simte bine când consum lichide. Fie că este vorba de băuturi (apă cu fructe, limonadă, o cafea când și când, un smoothie) sau de alimente/preparate cu conținut ridicat în apă (pepene și toate fructele sezonului, supe și ciorbe care se consumă reci, cum ar fi supa de roșii, iaurturile vegane sau nu etc.), fac mereu alegeri care să îmi asigure hidratarea. Nu de alta, dar în cazul meu deshidratarea îmi provoacă și dureri de cap, deci am toate motivele să o evit.

Pentru că pielea se numără printre ultimele organe unde sunt cedați nutrienții din sânge, orice deficit de vitamine și minerale lasă urme pe tenul meu, pe corpul meu. Așadar am grijă să consum zilnic fructe și legume proaspete, care îmi oferă un aport optim de minerale și vitamine. Iar vara chiar este ușor să consum o salată de fructe sau de legume.

Am o piele destul de sensibilă, atopică, astfel că multe produse îmi pot provoca iritații sau chiar alergii. Așadar m-am împrietenit deja cu unele produse organice și câteva branduri cu care am observat că pielea mea rezonează și se simte bine.

Pentru că pielea mea are tendința să devină uscată, imediat după duș folosesc un ulei organic de corp. Și cum nu tolerez bine aromele intense, adesea mă îndrept către produsele de copii. Îmi plac mult produsele WELEDA sau uleiul de corp de la SONETT pentru copii (cel cu gălbenele).

Protecția SPF este de nelipsit pentru mine. Utilizez pentru corp spray-uri cu protecție SPF 30, în special produse de la Avene și ISDIN, iar pentru ten, gât și decolteu folosesc cu precădere L’occitane sau Apivita cu factor de protecție 50.

Îmi place ca seară, după demachere și masca de purifiere a tenului (ador masca pelloff cu cărbune de la Gerovital și măștile detox by ........, să utilizez un ulei care să acționeze întreaga noapte la nivelul tenului meu. Îmi place mult uleiul organic cu goji și caviar de la Mara Blu, dar și .............

Că tot spuneam că vara sunt mai îndrăzneață, cu un impuls rebel, când vine vorba de frumusețea pielii ador tatuajele cu henna albă.

Pentru părul meu subțire, fin și uscat vara, folosesc SP Luxe Oil de la Wella, dar și sapoane și balsamuri cu protecție UV.

În rest, mă ocup de starea de bine a sufletului meu: mă joc cu Simon, mă plimb de mâna cu Dan, citesc avid și râd cu poftă!

Vă doresc o vară minunată, plină de bucurii, de voie bună și iubire!

Foto: savitskaya iryna/shutterstock.com