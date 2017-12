In cel de-al cincilea episod din seria TRAIESTE. ZAMBESTE. IUBESTE vreau sa iti reamintesc ca . tu creezi viata, fie ca vrei sau nu. Insa atunci cand alegi sa o faci in mod constient, renunti la rolul de victima si iti asumi o mare responsabilitate. Poate fi inspaimantator dar, in acelasi timp, minunat.

Cu fiecare gand, vorba, fapta ne cream viata. Cu cat punem mai multa energie in acestea, cu atat capata mai multa forta iar puterea lor de atractie sporeste. Dincolo de acestea insa se afla mintea subconstienta. Aceasta este, de fapt, cel mai puternic magnet si instrument de creatie al vietii tale. Aici se stocheaza tipare de gandire, credinte limitative, traume din trecut, toate acele lucruri care ne fac sa traim pe pilot automat. Pentru a identifica ce credinte si tipare iti guverneaza viata, este suficient sa te uiti la fiecare aspect in parte - profesional, financiar, afectiv, al sanatatii. Acolo unde lucrurile scartaie ai de lucru.

Sa iti creezi viata, asa cum o doresti, nu inseamna sa actionezi asupra realitatii exterioare ci sa actionezi asupra ta insati, asupra realitatii tale interioare, pana cand si realitatea exterioara se modifica pentru a se potrivi cu cea interioara.

Meditatia, scrisul in jurnal, folosirea afirmatiilor, yoga, un stil de viata echilibrat bazat pe alimentatie sanatoasa si miscare te ajuta sa intri in contact cu subconstientul tau si sa ti-l resoftezi.

Un semn ca incepi sa iti creezi viata in mod constient sunt sincronicitatile. Atunci cand incepi sa emiti in Univers dorinte izvorate din inima, in armonie cu sinele tau atentic, lucrurile pur si simplu se aseaza si se intampla fara efort. De la locul de parcare liber pe care il gasesti in ciuda faptului ca traiesti intr-un oras aglomerat la aparitia partenerului ideal.

Primul pas si cel mai important este sa iti asumi aceasta responsabilitate. Mantra din aceasta saptamana te va ajuta in mod sigur: "Eu imi creez viata."