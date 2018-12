S-au luptat să fie mai buni, s-au luptat să își îndeplinească visurile și să nu mai pună atât de mult suflet pentru fiecare alt om care le ieșea în cale. Au regretat că nu s-au pus nici de data asta pe primul loc, au regretat că nu și-au ascultat inima, că nu au oferit organismului ce avea nevoie ca să se mențină sănătos, că au lăsat gândurile negative să le acapareze mintea, că au crezut în “viața perfectă” pe care alții au afișat-o pe rețelele de socializare și că în loc să își vadă de drumul care îi ducea la destinația dorită, s-au abătut de la drum și au pierdut un timp pe care nu îl pot recupera.

Și de aici mi-am dat seama că 2019 o să fie un an wow, o să fie anul femeilor puternice, independente, împlinite, a celor care se iubesc, se acceptă și știu exact ce au de făcut și ce își doresc.

Cum spuneam într-un material trecut, nu cred în clișeul “new year, new me”, însă cred că este sănătos să ne păstrăm entuziasmul acela de început de an, când tragem o linie imaginară și încercăm parcă să o luăm de la zero. Poate că nici la sfârșitul lui 2019 nu o să fim la ușa destinației dorite, dar cu siguranță vom fi parcurs până atunci mai bine de jumătate de drum.

Și la urma urmei, viața întreagă este o călătorie, depinde de fiecare în parte dacă va fi o călătorie frumoasă sau una cu multe obstacole. Pentru că depinde doar de tine dacă vrei să rămâi la stadiul de victimă, să faci și tu parte din grupul celor care suferă de atacuri de panică și anxietate, sau vrei să fii cea care spune: “M-am săturat! Mi-a ajuns! Nu mai vreau să plâng, nu mai vreau să îmi fie frică, nu vreau să mai depind de nimeni! Sunt puternică!”.

Acum, repetă după mine:

1. Nu mă voi mai lăsa niciodată să cad atât de jos cum am făcut anul trecut.

2. Nu voi mai pune pe nimeni mai presus de mine.

3. Nu voi mai încerca să fiu pe placul tuturor.

4. Nu îmi voi mai sacrifica fericirea pentru ceilalți.

5. Nu voi mai fi dură cu mine.

6. Nu îmi voi mai neglija corpul.

7. Nu îmi voi mai neglija inima.

8. Nu îmi voi mai neglija mintea.

Motto 2019: Îmi pare rău, dar trebuie să am grijă de mine acum!