Clasicul modern: cum combini piesele clasice in tinute moderne

Clasicul modern este cel mai cautat stil la ora actuala. Piesele vestimentare clasice au castigat teritoriu si le-au invatat pe cele mai tinere dintre noi cum sa-si puna in valoare frumusetea si feminitatea prin simplitate.

Pentru ca piesele clasice sunt piese simple, dar de efect. O banala camasa alba poate face minuni in combinatia vestimentara potrivita. La fel si o rochie neagra simpla, dreapta – celebra Little Black Dress, atat de iubita de celebritati, dar si de femeile din toate colturile lumii.

Am luat cinci din nemuritoarele piese vestimentare, pe care tu ar trebui sa le ai in acest moment in dulap, dar de care nu esti niciodata sigura cand este momentul potrivit sa le porti, si mi le-am inchipuit in tinute moderne cu care sa fii mandra sa te afisezi in societate.