5 modele de trenciuri pentru primavara 2017

Trenciul face parte din clasa pieselor vestimentare care nu se demodeaza si care sunt un must have in gaderoba femeii. Indiferent de stilul pe care il adopti, un trenci va reusi intotdeauna sa completeze outfit-ul.

Asa ca pentru astazi ti-am pregatit cinci modele de trenciuri pentru primavara acestui an, de care sa te atasezi la prima vedere si cu care sa atragi complimente pentru bunul gust.