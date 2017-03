Se mai poarta costumele din 2 piese?

Uneori, tinuta obligatorie la locul de munca face bine. Impune respect si da dovada de eleganta si seriozitate. Nu poti sa fi angajata a unei banci sau sa ocupi postul de secretara si sa apari in fata atator oameni, fie ei oameni simpli sau de afaceri, imbracata cu blugi largi si rupti, rochie mulata din material elastic sau bluze transparente.

Plus de asta, altfel te vei bucura de un outfit casual dupa o zi pe care ti-ai petrecut-o imbracata in costum elegant. Eu am trecut prin asta si stiu cum e.

Am verificat magazinele online si am constatat ca si ele sunt de acord cu costumele din doua piese, pentru ca pun la dispozitie numeroase modele dragute, atat pentru femeile tinere, cat si pentru doamnele trecute de 40 de ani. Iata cateva care mi-au placut mie: