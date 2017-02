Din culorile primaverii 2017: haine in nuante de bleu si albastru puternic

Poarta haine in tonuri de albastru daca vrei sa te bucuri de o zi linistita, dominata de optimism si blandete.

Cand spun albastru ma gandesc la o viata frumoasa, lipsita de ganduri negative si frunti incruntate, la valurile unei mari linistite, la apa si doza de energie pe care ne-o ofera atunci cand o bem, la casutele din Grecia, la cerul care ne zambeste si la vacantele petrecute la bunici.

Albastrul emana incredere in sine, transmite pace, induce confort, relaxare fizica si psihica si reduce stresul. Il port des de cand am simtit pe pielea mea efectele lui terapeutice.

Daca toate cele spuse mai sus nu te vor convinge ca trebuie sa tii in dulap cat mai multe haine si accesorii albastre, macar faptul ca se numara printre culorile anului 2017 sa te motiveze. Stim doar ca iti place sa fii in pas cu moda, dar si cu un pas inaintea tuturor.

Albastru este in primul si in primul rand culoarea primaverii 2017 si nu ti-a mai ramas mult timp la dispozitie ca sa te pregatesti pentru a o intampina cum se cuvine. Ai noroc cu magazinele online, mereu cu produse pe stoc pentru toate gusturile si stilurile.

Eu m-am interesat deja si am ramas fascinata de hainele in nuante de bleu si albastru puternic pe care le-am gasit. Am selectat cateva si pentru tine in speranta ca iti vor placea la fel de mult.

Am selectat pulovere tricotate si bluzoane de care o sa ai nevoie (inca) in serile schimbatoare de primavara, am ales bluze si camasi cu croieli elegante din materiale fine – adecvate pentru evenimente importante si intalnirile serioase.

Pulover tricotat: 99 lei; Bluza catifelata: 109 lei; Bluza crop: 29 lei; Camasa: 149 lei

Am ales chiar si un palton intr-o nuanta puternica de albastru, pentru ca tare mi-ar placea sa vad in jurul meu oameni imbracati cu haine viu colorate.

O rochie bleu sau de un albastru puternic o sa-ti dea alura unei femeii puternice, sigura pe ea, deloc cazuta din cer, asa cum ar sugera culoarea pe care o poarta. Da bine daca o porti la locul de munca sau la interviul de angajare, dar si daca o porti la un eveniment de seara, o cununie civila sau o nunta.

Rochie cu pliuri: 219 lei; Rochie cu decolteu in spate: 249 lei

Bluza sport catifelata: 199 lei; Haina din amestec cu lana: 319 lei

La final te las sa cititi cateva dintre semnificatiile culorii albastre:

- 53% din steagurile lumii contin albastru;

- Costumul albastru inchis este o tinuta de afaceri recunoscuta in toata lumea

- In toate limbile europene, aristocratia este desemnata de asa-zisul "sange albastru" In crestinism;

- Sfanta Fecioara este infatisata in vestminte albastre ce ii simbolizeaza virtutea;

- In Belgia, culoarea albastra este aleasa pentru hainele fetitelor, iar cea roz pentru imbracamintea baietilor.

Sursa Foto Front Page: Olena Mykhaylova/Shutterstock.com