Ce jachete din denim combin cu rochii si fuste

Ce rochii si fuste purtam la jachete din denim cu aplicatii din margele

E simplu. Pentru ca astfel de jachete sunt deja incarcate, se combina cu rochii cat mai simple sau fuste cu aplicatii care nu preiau controlul tinutei.

Eu am ales sa o pun in acelasi outfit cu o fusta neagra, lunga pana in pamant, si aici as pune in picioare o pereche de tenisi sau sandale cu talpa joasa, si ar oferi o imagine placuta ochilor daca se asorteaza cu o rochie bodycon asimetrica.

Jacheta cu margele si dantela; Rochie pe un umar; Fusta cu model discret