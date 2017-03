Ce modele de genti in culori tari merita sa porti si cum le combini

Nu-i asa ca ti s-a intamplat si tie sa admiri in tacere o femeie care a indraznit sa iasa in lume cu cel putin un articol vestimentar sau un accesoriu intr-o nuanta atat de puternica incat nu ai putut sa iti mai iei ochii de la ea?! Pentru ca eu ma regasesc in aceasta situatie si visez adesea la momentul in care prind curaj si ma simt pregatita sa infrunt avalansa de priviri atintite asupra mea.

Trebuie sa recunoastem ca nu oricine poate aduce cu ea culorile tari. Doar o persoana care are incredere in ea si careia ii place sa fie in centrul atentiei o sa se afiseze in societate invaluita de nuantele aprinse, iar cand spun "aprinse" nu ma refer doar la rosu sau albastru.

Pentru astazi am pregatit cateva modele de genti in culori care hipnotizeaza de-a dreptul privitorul, dar care o scot din anonimat pe cea care le poarta. Sunt genti in culori tari pe care merita sa le porti in ziua in amiaza mare, iata insa cum: