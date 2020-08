Bijuteria contemporana si arta traditionala se intalnesc la Kudika Iarmaroc

Sustinem si promovam micii antreprenori romani

In aceasta saptamana, la Kudika Iarmaroc s-au alaturat doua contraste stilistice. Pe de-o parte, avem bijuteriile contemporane de la i{n}stance, iar pe de cealalta parte, avem hainele traditionale de la Flori de Ie, recum si decoratiunile inspirate de frumusetile Deltei si executate de mesterul popular Emanuel Hont.

Va invitam sa le descoperiti povestile mai jos.

Flori de Ie

“Flori de ie” este recunoscut ca cel mai renumit brand din România care a reusit sa repuna trecutul traditiei românesti in contemporaneitate pe scene din diverse colturi ale lumii, calatorind cu ia româneasca pe 3 continente timp de peste 5 ani. Prezenta la marile expozitii si târguri internationale este dovada clara a pasiunii pentru tot ceea ce inseamna “Flori de ie”. Londra, Paris, New York, Abu Dhabi, Moscova, Shanghai, Las Vegas, Tokyo sau Copenhaga sunt doar câteva din marile orase ale lumii care au fost cucerite de frumusetea iei si a portului traditional românesc.

Colectia „Flori de ie” numara zeci de costume populare, articole autentice şi unicat, realizate şi cusute in intregime manual, cu broderii deosebite din fir de matase şi bumbac. Unele dintre ele sunt vechi de peste 140 de ani. Iile au fost restaurate, analizate şi certificate de catre un expert etnograf, care a stabilit astfel valoarea istorica a acestora. Piesele provin din toate regiunile geografice ale tarii.

Cristina Chiriac, fondator „Flori de ie”, a demarat aceasta initiativa din dragostea pe care o poarta iei românesti, acest simbol al mostenirii noastre culturale: „Pornind de la gândul ca si Brâncusi a avut curaj, a crezut in arta lui si a transformat arta in valoare, asa si „Flori de ie” suna autentic si aduce in prim plan valorile românesti”.

Arta Lemnului – Emanuel Hont

Emanuel Hont este mester popular si locuieste in Municipiul Tulcea, iar pasiunea sa este sculptura in lemn, in special in lemn de tei .

Confectionez ornamente florale, aplice pentru decorarea mobilei, usilor si a cornizelor .

, ne-a povestit mesterul.

i{n}stance

i{n}stance este un brand care se concentreaza pe designul si fabricatia digitala a bijuteriilor imbinând mestesugul traditional cu tehnologia de ultima ora. O instanta reprezinta particularul, elementul {n} dintr-o mare de posibilitati multiple, o aparitie specifica care a fost aleasa in mod deliberat. i{n}stance este un brand care creeaza produse unice, individuale, folosind designul algoritmic si fabricatia digitala.

Metodologia algoritmica a i{n}stance este un manifest pentru personalizare, luând atitudine pentru idealismul individual. intr-o serie repetitiva, fiecare “eroare” poate deveni un produs unic, personalizat intr-un mod rapid si intuitiv. Modelele existente sunt construite intr-o maniera care permite modelarii sa schimbe, distorsioneze, inverseze sau sa reasambleze o serie de elemente existente, pentru a deriva de la ceva existent catre ceva nou.

Frumusetea adevarata a abordarii consta in codarea computationala si in fabricatia digitala. Folosind diverse metode de generare computationala, diverse forme sunt generate, si permit folosirea unor sau mai multor materiale. Din acest cumul de factori este dictat ce tip de tehnologie va fi folosita.

Pentru a transforma modelul 3D intr-un prototip fizic, sunt folosite fie printarea 3d, taierea laser sau turnarea metalului pretios.

Experimentarea digitala se ramifica in colectiile noastre, pe care le vindem fie ca produse finite, fie prin linia noastra personalizabila, in care permitem clientilor i{n}stance sa devieze de la designul existent.

