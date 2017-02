Nu mai este un secret faptul ca apa cu lamaie este o bautura sanatoasa, insa aceasta este mult mai eficienta decat ti-ai putea imagina. Lamaile sunt bogate in vitamina C, calciu, magneziu, fier.

Daca vom consuma zilnic apa cu lamaie vom evita mai multe probleme de sanatate:

1. Probleme digestive

Sucul de lamaie imbunatateste digestia si combate acidul gastric, balonarea si celelalte stari de disconfort stomacal. De asemenea, stimuleaza productia de bila.

2. Probleme ale pielii

Sucul de lamaie este bogat in antioxidanti şsi, astfel, va va ajuta sa scapati de pete, riduri si acnee.

foto interior si prima pagina: pilipphoto, Shutterstock

3. Acumularea toxinelor

Sucul de lamaie este un detoxifiant puternic atunci cand este amestecat cu apa. Apa cu lamaie este recomandata in diete, posturi, cure de detoxifiere.

4. pH dezechilibrat

Un pahar de apa calduta cu lamaie in fiecare dimineata va va ajuta sa va resetati pH-ul. In ciuda faptului ca sucul de lamaie este acid, creeaza un mediu alcalin in organism.

