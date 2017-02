Exista o categorie de angajati care, desi sunt experti in domeniul lor si nimeni nu le poate contesta competentele, sunt marginalizati din cauza nervozitatii.

Sunt mereu agitati, dezvolta o forma de frustrare bazata pe respingerea colectivului si, daca nu cumva sunt sefi, angajatorii renunta la ei deoarece risca sa transforme locul de munca intr-un ring. Va regasiti cumva in acest tablou?

Ei bine, nimic nu e de nereparat. Exista cativa pasi pe care, daca-i parcurgeti, veti ajunge in situatia de a va fi recunoscute meritele. Nu trebuie sa deveniti un prefacut, colegii nu va vor indragi mai tare! In plus, ati aloca resurse prea mari de energie pentru a va tempera pornirile, resurse care ar putea fi utilizate pentru a armoniza relatiile cu ceilalti. Chiar daca ati reusi sa mascati ceea ce simtiti in realitate, efortul energetic v-ar aduce in cateva luni in situatia de a fi sfarsiti de puteri.

Ganditi-va mai bine de unde vine nervozitatea! Foarte probabil, v-ati fixat prea multe tinte, aveti un orar foarte incarcat si prea putin ordonat. Primul pas, asadar este acesta: faceti ordine! Stabiliti dimineata o lista de situati ide dus la capat si nu adaugati decat in situatii extreme. Fixati-le si pe acestea si nu iesiti din perimetru.

