Mararul este o planta des folosita in bucataria romaneasca, dar si in medicina populara. Frate cu patrunjelul, mararul face parte din clanul mediteraneean al telinei, alaturi de leustean, coriandru sau chimen. Este un excelent remediu natural impotriva mai multor afectiuni si disfunctii. Cea mai importanta calitate a sa este cea de reglator hormonal.

Gratie continutului foarte mare de fitoestrogeni, mararul isi gaseste utilizarea terapeutica in afectiuni genitale feminine precum tulburari ale ciclului menstrual, diminuarea simptomatologiei specifica menopauzei si chiar accentuarea caracteristicilor feminine, dupa cum sustine doctor Ruxandra Constantina, specialist in afitoterapie.

Mararul ar contribui chiar si la cresterea sanilor. Este motivul pentru care unii specialisti recomanda masajul constant al sanilor cu ulei de marar. In plus, mararul ar putea ameliora si chiar vindeca: inflamatiile cailor urinare, sindromul colonului iritabil, indigestia, sughitul, nevralgiile, arteroscleroza, cistita si insomniile.

Pentru ca are proprietati diuretice, mararul este foarte utilizat si in curele de slabire. Specialistii spun ca el impiedica retentia de lichide in organism si ca previne astfel, depunerea inesteticei celulite.

foto interior si prima pagina: Masha_Semenova , Shutterstock