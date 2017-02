In cazul in care te intrebi cum iti poate afecta o alimentatie nesanatoasa viata sentimentala, afla ca nu are nicio legatura cu aspectul fizic. Este vorba despre obsesia pe care o ai pentru diete sau programe pentru slabit si despre imposibilitata de a-ti seta mintea asupra altor lucruri mult mai importante, scrie yourtango.com.

Sa iti stapanesti pofta de mancare nu este usor, dar, in cazul in care te confrunti cu probleme cu greutatea si vrei sa slabesti, afla ca nu esti singura care se afla in aceasta situatie. In ultimii ani, tot mai multe persoane au probleme cu greutatea si le este greu sa isi controleze poftele atunci cand vine vorba de mancare.

O alimentatie nesanatoasa iti afecteaza viata sentimentala

Desi pare greu de crezut, nu o alimentatie nesanatoasa este cu adevarat problema in calea fericirii, ci frustrarile care iau nastere si situatiile cu care te confrunti zi de zi.

Potrivit psihologilor, persoanele care au probleme cu greutatea, agitate si foarte stresate, ceea ce inseamna ca le este mai greu sa dezvolte relatii sanatoase cu persoanele din jurul lor.

foto interior si prima pagina: Kseniia Perminova, Shutterstock