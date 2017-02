Curand o sa uitam de frig si o sa ne gandim cu optimism la cate avem de facut anul acesta. Si, pentru ca stim ca in perioada urmatoare poate aparea astenia de primavara, o sa-ti spun cum sa te feresti elegant din calea acestui dusman tacut.

Astenia de primavara se manifesta prin senzatie de oboseala si de slabiciune, simptome pe care unele persoane le resimt mai acut in noul sezon, pentru ca organismul lor face eforturi sa se readapteze la conditiile de mediu. Potrivit healthwatchcenter.com, poti preveni neplacerile cauzate de schimbarile de vreme urmand o cura cu vitamine si minerale, bazata pe indicatiile unui specialist.

In felul acesta poti reface stocul de nutrienti din corp. Daca sunt carente de vitamine si minerale in corp, organismul este tinta sigura pentru astenia psihica, care se manifesta prin instabilitate emotionala. Mai precis, poti trece brusc de la o stare emotionala la alta si adesea simti nevoia sa plangi. Se intampla des sa devii anxioasa si nervoasa, iar stima de sine sa aiba puternic de suferit.

De ce apare astenia de primavara

In cele mai multe cazuri este vorba despre slabiciunea organismului care a fost nevoit sa functioneze cu o dieta mai putin bogata in legume si fructe si a beneficiat de mai putine ore de lumina. Sedentarismul are si el un impact negativ asupra psihicului, si cu atat mai mult este vinovat pentru oxigenarea insuficienta a creierului si tonifierea trupului. De aceea apar dureri de cap frecvente si dificultati de concentrare.

foto interior si prima pagina: sergiophoto , Shutterstock