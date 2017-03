"Copiii vostri nu sunt copiii vostri.

Ei sunt fiii si fiicele nazuintei Vietii spre ea insasi.

Ei vin prin voi, dar nu de la voi.

Si desi ei sunt cu voi, ei nu va apartin.

Voi le puteti da dragostea voastra, dar nu gandurile voastre,

Pentru ca ei au propriile lor ganduri.

Puteti oferi o casa pentru corpurile lor, dar nu pentru suflete,

Caci sufletele lor locuiesc in casa lui maine, pe care voi n-o puteti vizita, nici macar in visele voastre.

Voi puteti sa va straduiti sa fiti ca ei, dar nu sa ii faceti pe ei aidoma voua.

Pentru ca viata nu merge inapoi, nici nu intarzie asupra lui ieri.

Voi sunteti arcurile din care copiii vostri, ca sageti vii, sunt trimisi inainte." - Kahlil Gibran

Cand oferi lucruri materiale oferi putin. Insa cand oferi ceva din sufletul tau... atunci oferi iubire adevarata.

Asadar, iata o lista simpla: Cadouri pe care copiii nostri nu le vor uita niciodata:

Am nenumarate amintiri de vacanta. Cele mai multe dintre ele sunt legate de familie. Foarte putine amintiri din copilarie includ cadourile primite. De aceea stau si ma gandesc - noi ce tip de cadouri ar trebui sa oferim copiilor nostri pentru ca ei sa nu le uite? Ce cadouri vor avea cu adevarat un impact asupra vietii lor si ce ii va schimba pentru totdeauna?

1. Aprecierea. Uneori, un cuvant simplu de afirmare poate schimba o viata intreaga. Asadar, asigurati-va ca micutii vostri stiu cat de mult ii apreciati.

2. Provocarile. Incurajati-va copiii sa viseze. Sa viseze cu ochii deschisi, sa viseze dormind. Si indiferent de cat de ciudate sau marete sunt visurile lor, incurajati-i. Provocati-i sa lupte pentru a obtine ce isi doresc in viata.

3. Compasiunea. Viata nu este corecta si nici nu va fi vreodata. Insa cand copilul face o greseala, fiti acolo pentru el. Ascultati-l, sfatuiti-l, intelegeti-l.

4. Multumirea. Unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le puteti oferi copiilor este aprecierea pentru ca sunt parte din viata noastra.

5. Determinarea. Unul dintre cei mai mari factori determinanti in succesul unei persoane este marimea vointei lor. Asadar, trebuie sa ii invatam ce inseamna determinare.

6. Incurajarea. Cuvintele sunt puternice, ele pot crea sau pot distruge. Cuvintele simple pe care le alegem pot oferi incurajare si ganduri pozitive pentru un copil. Sau pot oferi disperare. Este important sa le alegem cu mare atentie.