Datorita continutului bogat in vitamine, aminoacizi, saruri si alte substante benefi ce organismului, urzicile sunt recomandate in tratarea multor afectiuni, printre care astenia de primavara, bolile reumatice sau hipertensiunea arteriala.

1. Astenia de primavara

Astenia de primavara este, potrivit nutritionistului Corina Zugravu, doar o carenta neglijata de vitamine si minerale. Din fericire, ne putem reface stocul de nutrienti cu o plimbare la piata. „Nu mai suntem in preistorie sa fim extrem de slabiti la iesirea din iarna, dar tot ne lipsesc anumiti nutrienti. Spre exemplu fier, pe care il gasim in frunzele verzi autohtone precum spanacul, stevia, macrisul, ceapa verde. Ar mai fi si urzicile, care au marea calitate de a fi salbatice-cresc in padure, asa ca nu au ingrasaminte”.

Chiar si cei mai pretentiosi la mancare pot gasi o metoda de a le gati: borsuri acre cu stevie sau macris, piure de spanac si ciulama de urzici cu usturoi. „Pentru mai multa satietate putem adauga un ou langa sau un copan de pui”, mai arata nutritionistul Corina Zugravu.

