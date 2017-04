Laptuca este o planta cu gust amar, dar cu multiple proprietati curative. Frunzele reprezinta o sursa excelenta de substante nutritive, care ofera celor ce o consuma multe beneficii pentru sanatate.

Laptuca contine vitaminele A, C, B1, B2, D si minerale, precum potasiu, fier, cupru, calciu, fosfor, iod, magneziu, zinc, sodiu, clor, dar si nitrati. Aceste substante contribuie la tinerea sub control a tensiunii arteriale.

Frunzele de laptuca au un continut bogat in lactucarium, o substanta care are efect in tratarea insomniilor, anxietatii, precum si a altor probleme de ordin psihologic. Acest ingredient prezent in frunzele de laptuca este folosit de catre cei cu probleme cardiace ori in cazul tusei.

