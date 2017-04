Ce am invatat pana acum de la viata:

1. Aminteste-ti ca vei muri. Poate chiar astazi. Nu uita astazi. Nu uita sa fii recunoscatoare pentru viata ta. Pentru sanatatea ta. Pentru faptul ca te trezesti dimineata si poti zambi. Pentru fiecare moment pe care il poti petrece cu persoana pe care o iubesti. Pentru familia ta. Pentru orice ai astazi. Aceasta viata nu este a ta, iti poate fi furata in orice moment... Asadar, cat o ai imprumutata, pretuieste-o.

2. Fa miscare... aproape in fiecare zi. Poate ca asa sunt doar eu. Insa daca nu sunt activa, nu pot avea incredere in mine. Nu pot avea incredere in emotiile mele, in reactiile mele, in gandirea mea. Exercitiile regulate ma reseteaza.

3. Pentru a intelege ce gandesti, scrie-ti gandurile pe hartie. Astfel reusesti sa structurezi ideile si chiar sa gasesti cele mai bune planuri.

4. In cele din urma, ajungi sa fii precum persoanele cu care iti petreci cel mai mult timp. Devii o reflectare a mediului tau, in special al celui social. De aceea este important sa iti alegi cu intelepciune oamenii care raman in viata ta.

5. Majoritatea oamenilor nu cere ce isi doreste. Multe lucruri se intampla daca ceri ceea ce vrei. In primul rand, esti obligat sa definesti ceea ce vrei. In al doilea rand, esti obligat sa te gandesti la modul in care poti obtine acest lucru. Si in al treilea rand este cel mai usor mod. Asadar, doar cere.

Vor fi numeroase zile in care vei simti ca nu mai poti sa urci trepte, de aceea profita de puterea pe care o ai acum ca si cum ar fi un cadou de la viata... si ia scarile. Este bine si pentru sanatatea ta.