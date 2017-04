Acest tip de gandire te va intrista si mai tare. Nu iti pierde noptile gandindu-te doar la asta. Nu te trezi dimineata cu acest gand in minte. Te va consuma si iti va distruge orice urma de fericire pe care o ai. Daca iti pui aceste intrebari in mod constant, nu vei vedea niciodata lucrurile frumoase care te asteapta in viitor.