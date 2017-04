Cum sa iti pastrezi o stare de spirit buna cu ajutorul alimentatiei?

Secretul este sa mananci alimente pline de nutrienti care iti vor creste nivelul de endorfina si care te vor ajuta sa te simti la fel de plin de energie ca dupa o ora de exercitii fizice intense. Descopera cinci alimente care te pot ajuta sa iti pastrezi buna dispozitie intreaga zi!

Ardeiul iute

De ce face minuni pentru buna dispozitie? Pentru ca, in timp ce corpul reactioneaza la arsura placuta a ardeilor, organismul elibereaza opioide, endorfinele naturale, care iti vor ridica buna dispozitie. Si mai important, ardeiul iute ucide patogenii care ne pot imbolnavi, scrie The Telegraph, un motiv in plus ca sa ii adaugi la orice fel de mancare, fiind suficient sa adaugi ulei de chilli la o salata sau un ardei iute fara seminte la o tocanita.

Avocado

Consumul fructului de avocado ridica in mod natural nivelul de serotonina.

foto interior si prima pagina: Matagonca , Shutterstock