Observ ca tot mai multe persoane incearca sa refuze durerea in viata lor, sa isi spuna ca sunt bine si sa ii convinga pe cei din jurul lor ca totul este in regula cand, de fapt, acest lucru nu este adevarat. Poti sa vad in ochii lor mari si in zambetul fortat... pentru ca si eu am fost la fel.

Vrei sa fii puternica, sa arati lumii puterea ta deoarece ultimul lucru pe care ti-l doresti este sa vezi cum altii vorbesc despre cat de sensibila esti. Vrei sa demonstrezi ca esti dura, ca poti face fata oricarei provocari, ca nimic nu te poate pune la pamant.

Insa uite cum stau lucrurile: nu trebuie sa fii puternica tot timpul. Uneori este bine sa fii sensibila, emotiva. Este bine sa simti ca nu mai poti. Este bine sa fii trista. Ba mai mult, este in regula sa ceri ajutorul chiar si de la persoane pe care tu le-ai incurajat de nenumarate ori.

Nu trebuie sa ingropi emotiile pe care le simti si nici sa te minti. Nu trebuie sa ascunzi adevarul in fata oamenilor care te iubesc cu adevarat. Nu trebuie sa fii puternica atunci cand lumea ta se prabuseste sub picioarele tale. Uneori, ai nevoie ca alte persoane sa fie puternice pentru tine.

Iti promit. Aceste momente nu te face sa pari slaba sub niciun fel.

Gaseste oamenii buni pe care sa ii tii in viata ta. Acei oameni care sa te iubeasca la bine, dar mai ales la rau. Acei oameni care sa te tina de mana nu doar cand esti fericita, ci si trista. Acei oameni carora sa le poti spune cum te simti si in fata carora sa nu fie nevoie sa te prefaci ca iti este bine. Pentru ca vor fi momente in care iti vei dori ca ei sa iti fie aproape si sa duca luptele pentru tine... sa iti ia greutatea de pe umeri, sa te tina in brate si sa te ajute sa mergi mai departe.

Este nevoie de putere adevarata sa fii vulnerabila, sa iti deschizi sufletul si sa faci loc si altor persoane in viata ta. Este nevoie de putere adevarata pentru a fi sincera si a vorbi despre lucrurile care te fac sa te simti inconfortabil. Este nevoie de curaj pentru a recunoaste ca iti este dificil.

Adevarata slabiciune este sa te prefaci ca totul este in regula cand, de fapt, viata ta se destrama.

Tine minte ca esti doar un om. Lasa-ti emotiile afara, cere ajutorul, vorbeste despre luptele pe care le ai si asa te vei elibera de lanturile pe care le tarasti inutil dupa tine.

Nu, nu trebuie sa fii puternica tot timpul. Uneori ai nevoie de o pauza, de cineva care sa iti ia greutatea de pe umeri. De aceea, ai incredere in oamenii care te iubesc, simte durere si permite acestor oameni sa aiba grija de tine.

