Exista numeroase evenimente in viata noastra care necesita multa rabdare, calm si incredere: interviuri importante, discursuri publice, intalniri si negocieri. Din fericire, exista si metode de a depasi rapid temerile pe care majoritatea oamenilor le au cu privire la modul in care se afiseaza in public.

Pe BrightSide am gasit cateva tehnici aprobate stiintific care te pot ajuta sa ai mai multa incredere in tine.

1. Ia pozitia unui om de succes si ramai asa timp de doua minute.

In discursul devenit celebru pentru TED (filmuletul a strans peste 30 de milioane de vizualizari), Amy Cuddy, un psiholog de la Harvard, ne vorbeste despre limbajul corpului si increderea in propria persoana. Sfatul sau este sa iti convingi corpul ca poate luand o pozitie de invingator inainte de orice sarcina dificila. Fa acest lucru dimineata, imediat dupa ce te trezesti, in lift, in fata oglinzii din baie - sincer, nici nu conteaza locul.

Cum trebuie sa stai: spatele drept, umerii trasi inapoi, barbia usor ridicata si picioarele pe aceeasi linie cu soldurile. Simte puterea pe care o ai si incearca sa pastrezi aceasta pozitie timp de doua minute. Respira profund. De asemenea, poti incerca si postura de stea de mare, in care iti ridici bratele in forma V. Imagineaza-ti ca esti un campion si ca primesti o medalie.

De tinut minte: limbajul corpului afecteaza nu numai cum ne vad altii, ci si modul in care ne vedem noi insine.

2. Imagineaza-ti viitorul tau.

O viziune luminoasa si detaliata a cum va arata viata ta in viitor te va ajuta sa depasesti teama de esesc. Hal Hershefield, profesor de la Universitatea New York, a invitat participantii studiului sau sa isi imagineze ce s-ar intampla cu ei peste 10 ani.

Dupa aceea, a aratat catorva subiecti imaginile cu ei imbatraniti si le-a propus tuturor sa se gandeasca la cum ar fi daca ar fi investitori pentru proiecte start-up. Cei care au vazut imaginile cu ei imbatraniti au fost mai inclinati sa investeasca in noi proiecte.

S-a dovedit ca atunci cand vedem pozele viitorului nostru ne straduim sa transformam aceste visuri pe care le avem in realitate cat mai repede putinta, actionand astfel mai decisiv.

3. Spune "Multumesc" vietii

Acesta este un alt mod de a vedea noi orizonturi indiferent de stresul si problemele prin care treci acum. Jen Scalia, business coach si mama care isi crestea copilul singura, trecea printr-un moment mai dificil in viata ta. A fost concediata, a divortat si avea numeroase datorii. Pentru a isi rezolva problemele, ea a decis sa investeasca in ea si sa se apuce de cateva cursuri online de dezvoltare personala si sa puna in aplicare toate sfaturile pe care le primea la aceste cursuri. Astfel ea a reusit sa isi creasca veniturile de la zero la o jumatate de milion de dolari.

Prima practica pe care a invatat-o era sa multumesaca. Sa multumeasca vietii, sa isi aminteasca de lucrurile minunate care s-au intamplat.

Urmatoarea etapa era sa multumeasca pentru lucrurile pe care inca nu le obtinuse. De exemplu, in loc de a spune "Vreau sa am doua noi proiecte in aceasta luna" spune "Sunt atat de recunoscatoare pentru ca am doua noi proiecte in aceasta luna".

Cum functioneaza? Destul de simplu: constiinta noastra poate fi usor indusa in eraoare. Aceste afirmatii ne ajuta cu adevarat sa credem in succesul nostru si sa il atragem. Mai mult decat atat, atunci cand suntem recunoscatori pentru ceva, suntem mai pozitivi si aducem energia pozitiva in viata noastra.

foto interior si prima pagina: Sergey Nivens Shutterstock