Existenta noastra e foarte diferita de la un moment la altul, de la o zi la alta. Suntem mereu ocupati, avem perioade in care suntem confuzi, linistiti, fericiti, agitati, stresati, fara rabdare, haituiti de deadline-uri, increzatori, mereu fara timp, iar la finalul zilei sa ne simtim total demotivati si fara niciun chef de nimic.

Ceea ce am invatat in schimb este faptul ca oricat de greu poate fi totul se poate schimba instant, dintr-un moment in altul, de la o situatie la alta. Un rol extrem de important joaca si perspectiva din care alegi sa vezi lucrurile pentru ca stiti foarte bine cat conteaza asta. Noi toti ne putem uita la un pahar jumate gol si sa-I vedem complet diferit in functie de filtrul fiecaruia.

Ce ne ajuta sa ne schimbam perspectiva este felul in care ne simtim cu noi.

foto interior si prima pagina: lassedesignen Shutterstock