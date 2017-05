Fericirea vietii tale depinde de calitatea gandurilor tale. Mintea este, intr-adevar, un teren de lupta al gandurilor. Este locul unde se desfasoara cel mai mare conflict. Acolo, jumatate din haosul despre care crezi ca este real nu s-a intamplat niciodata. Insa daca permiti acestor ganduri sa traiasca in mintea ta, ele vor reusi sa iti fure pacea, bucuria si, in cele din urma, fericirea.

Nu poti scapa de faptul ca esti ceea ce gandesti. Insa poti schimba gandurile tale. Iti poti schimba modul in care vezi lumea. Si, potrivit marcandangel, diminetile sunt una dintre cele mai simple momente pentru a face ca aceasta schimbare sa devina una permanenta in viata ta.

Fiecare dimineata este extrem de importanta. Este temelia din care ne este construita ziua. Modul in care alegi sa iti petreci dimineata poate fi folosit pentru a prezice ziua pe care o vei avea.

Asadar, cand te trezesti, fii atenta si ia-ti o secunda pentru a te gandi la ce privilegiata esti sa fii in viata, sa fii sanatoasa. Respira privindu-te in oglinda din baie doar pentru a vedea cat de reala esti. In momentul in care incepi sa vezi viata precum o binecuvantare, te asigur ca vei incepe sa te simti si tu un miracol in aceasta lume.

Pentru a te ajuta sa iti ajustezi modul de gandire in fiecare dimineata, am gasit 10 subiecte de meditatie (cate una pentru fiecare saptamana) - in fiecare dimineata de luni alegi o noua meditatie (pentru intreaga saptamana) si stai linistita timp de trei minute, repetand-o in tacere in mintea ta ca si cum ai medita. De asemenea, o poti scrie pe un post it si o poti lipi pe laptop sau pe birou pe durata intregii saptamani.