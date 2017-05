Depresia poate afecta pe oricine indiferent de modul in care arata la exterior. Duminica, Katelyn Todd, o tanara din afara, a impartasit povestea ei si modul in care depresia i-a afectat viata.

Katelyn a postat si o imagine in care isi piaptana parul pentru prima data in patru saptamani.

"Mi-am periat parul azi. Pentru prima data in 4 saptamani. Firele erau incalcite. S-au rupt cu fiecare pieptanatura. Am plans cand l-am spalat si l-am dat cu balsam pentru ca am uitat cum se simte sa treci cu degetele prin el. Mi-am periat si dintii pentru prima data in aceasta saptamana. Gingiile mele au sangerat. Apa a devenit rosie. Si eu am plang pentru asta.

Cand am iesit din dus, mi-am atins parul si bratele. De o vreme am tot evitat sa imbratisez oamenii pentru ca niciodata nu miroseam bine. Nu mai am nici haine curate pentru ca sunt prea obosita si trista sa le mai spal.

Depresia nu este frumoasa. Depresia este o igiena proasta, mancaruri nesanatoase si un corp care doare la fiecare atingere. Depresia inseamna sa ai trei prieteni care inca raman in jur pentru ca au rabdarea si dragostea unui sfant. Depresia inseamna sa plangi pana cand nu mai ai lacrimi lacrimi si sa te lupti pentru urmatoarea respiratie. Depresia inseamna sa te uiti la tavan pana cand ochii te ard pentru ca uiti sa mai clipesti. Depresia inseamna sa iti faci familia sa planga pentru ca ei cred ca nu ii mai iubesti cand esti distanta si distrasa. Depresia este atat de dificila si de emotionala, o goliciune pe care o poti simti fizic.

De aceea o sa va rog sa fiti mai rabdatori cu prietenii si oamenii din jurul vostru carora le este greu sa aiba grija de ei. Si, va rog, ascultati-i atunci cand vor sa vorbeasca despre asta. Ei incearca mult. Jur ca incearca. Vedeti? Mi-am pieptanat parul astazi!

foto interior si prima pagina: VGstockstudio, Shutterstock