Toata lumea isi doreste sa fie fericita. Pentru a deveni o persoana mai fericita, trebuie sa identifici ce emotie te face sa te simti rau si sa inveti cum sa o transformi intr-una fericita.

Oamenii de la BrightSide au gasit care sunt cele 10 emotii toxice care iti pot fura fericirea. Este timpul sa le depasesti si sa devii cu adevarat fericita!

1. Anxietatea toxica

Anxietatea vine de obicei din senzatia de nesiguranta si amenintare. Acest sentiment toxic creste in corpul si mintea ta, facandu-te sa te simti descurajata si chiar deprimata. Alte simptome sunt teama, lipsa de concentrare si de incredere si insomnia.

Ce ai de facut: Invata sa identifici sursele acestei anxietati si incearca sa te lasi inconjurata de oameni cu o gandire pozitiva.

2. Anxietatea constanta

Aceasta emotie creeaza o stare continua de disconfort, tristete si regret. Te poate face sa schimbi modul in care asculti pe cineva si modul in care vorbesti si iti poate influenta abilitatile de luare a deciziilor. Anxietatea poate afecta pana si oamenii din jurul tau si viitorul tau.

3. Nemultumirea cronica

Ce ai de facut: Aminteste-ti ca amintirile pozitive (de exemplu victoriile din trecut) si lasa-te inspirata de acestea astfel incat sa poti face fata problemelor si sa castigi bataliile pe care le ai cu prezentul.

Nemultumirea poate deveni toxica in momentul in care se instaleaza permanent in viata ta. Un sentiment de nemultumire ocazionala te poate ajuta sa devii o persoana mai buna, insa nemultumirea cronica te face sa cauti constant un anumit standard de perfectiune (standard care nu exista cu adevarat).

Ce ai de facut: accepta-te asa cum esti si nu incerca sa traiesti asa cum te indeamna altii. Descopera importanta gandurilor negative, invata din propriile greseli, lasa-le in urma si mergi mai departe.

4. Dependenta toxica

Aceasta emotie te transforma intr-o persoana manipulata emotional si te face sa te gandesti mai putin la tine. Iti trimite semnale false ca nu poti obtine nimic si in curand ajungi sa fii dependenta, sa te simti nesigura si sa te indoi de abilitatile pe care le ai.

Ce ai de facut: Ce ai de facut: Convinge-te ca planurile si visurile tale sunt o prioritate pentru tine. Invata sa iti rezolvi conflictele cu propria persoana si, cel mai important, accepta greselile facute. Uita sensul cuvintelor "Eu nu pot" si "Eu nu stiu".

