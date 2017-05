Raspunde la urmatoarele intrebari si descopera daca sufletul tau este incarcat de energie negativa:

1. Te plangi? Intotdeauna sau doar uneori?

2. Discuti mai mult despre ce este gresit in lume decat despre ce este bine? (aici includem si vremea urata, traficul oribil, oamenii de la conducere, economia proasta).

3. Critici? Tot timpul sau doar anumite persoane?

4. Esti atrasa de drama si de dezastru (iti poti desprinde privirea din televizor cand vezi o stire despre un dezastru)?

5. Dai vina pe oameni? Tot timpul sau doar in anumite situatii?

6. Crezi ca nu ai control asupra majoritatii rezultatelor tale?

7. Te simti ca o victima?

8. Esti recunoscatoare pentru lucrurile frumoase din viata ta tot timpul sau iti dai seama de valoarea acestora cand esti pe cale sa le pierzi?

9. Simti ca ceva nu este in regula cu tine?

Daca la majoritatea intrebarilor ai avut raspunsuri "Da" majoritare, atunci ai un suflet incarcat de energie negativa.

Cum elimini energia negativa?

Noi iti propunem acest proces format din doar trei etape:

1. Preia controlul

"Cand crezi ca toate sunt din viata altcuiva, vei suferi foarte mult. Cand iti dai seama ca totul izvoraste doar de la tine, vei invata pacea si bucuria." - Dalai Lama.

2. Scapa de gandurile negative si inlocuieste-le cu ganduri pozitive

Aceasta etapa necesita practica, dedicare si luarea deciziei de a vedea lumea prin alti ochi. "Se poate mai bine" in loc de "este din ce in ce mai prost". Scapa de negativitate si schimba imediat foaia. Nimeni nu vrea ca energia negativa sa patrunda in viata lor, insa multi dintre noi permit asta in mod inconstient.

Cand depasesti aceasta conditionare si realizezi ca viitorul nu este scris in piatra si ca ai mai mult control asupra circumstantelor decat crezi - atunci poti incepe sa iti proiectezi constient viata.

3. Fa cateva schimbari la tine si vei vedea rapid schimbari pozitive in viata ta.

Invata sa zambesti mai mult, sa vezi fericirea din lucrurile marunte, sa te bucuri de compania oamenilor din jurul tau. Petrece mai mult timp in natura sau alaturi de cei dragi.

foto interior si prima pagina: Valentina Photos Shutterstock