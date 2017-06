Terapia cu imbratisari este un puternic mod de vindecare. Potrivit mindbodygreen, cercetatorii spun ca imbratisarile (si rasul) sunt extrem de eficiente in vindecarea anumitor boli, a singuratatii, a depresiei si stresului.

O imbratisare adevarata, in care iti pui sufletul, iti poate aduce urmatoarele beneficii:

1. Imbratisarea creeaza incredere si ofera un sentiment de siguranta. Acest lucru ajuta la comunicarea deschisa si sincera.

2. Imbratisarile pot spori instantaneu ivelul de oxitocina, care poate vindeca teama de singuratate, izolare si furia.

3. O imbratisare ce dureaza mai mult ridica nivelul de serotonina, starea de spirit si creeaza fericire.

4. Imbratisarile intaresc sistemul imunitar. Presiunea lenta asupra sternului si incarcatura emotionala transmisa activeaza Chakra Solar Plexus; aceasta stimuleaza glanda timus, care regleaza si echilibreaza productia de celule albe din sange, care ne mentin sanatosi.

5. Imbratisarea sporeste stima de sine. Din momentul in care ne-am nascut atingerea celor dragi ne arata ca suntem iubiti si speciali. Aceste asocieri cu senzatiile tactile sunt incorporate inca in sistemul nostru nervos. Imbratisarile primite de la mama si tata in timpul cresterii noastre raman imprimate la nivel celular, reamintindu-ne constant sa ne iubim pe noi insine.