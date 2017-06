In ultimul deceniu, cercetatorii au identificat practici care va pot ajuta sa dezvoltati o atitudine pozitiva fata de viitor. Iata cateva sugestii explicate de Raportul Harvad asupra Psihologiei pozitive, publicat zilele trecute: Savurati placerea! Concentrati-va atentia asupra unui lucru placut, pe masura ce se intampla, bucurandu-va in mod constient de experienta in desfasurare. Majoritatea oamenilor sunt pregatiti sa experimenteze placerea in momente speciale, cum ar fi o vacanta.

Placerile de zi cu zi, ca o masa cu un prieten, pot disparea daca nu le constientizati. Fiti recunoscatori! Pastrati un jurnal al lucrurilor pentru care sunteti recunoscator. Va va ajuta sa traversati viata mai usor, caci pe masura ce scrieti, veti retrai senzatiile.

Cultivati atentia! Antrenarea mintii pentru concentrarea atentiei asupra momentului, intr-un mod sistematic, acceptand orice se intampla, implica o deschidere maxima pentru experiente placute.

foto interior si prima pagina: llaszlo, Shutterstock