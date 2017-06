Vara este aici si nu se grabeste nicaieri. Dupa o iarna lunga si rece si o primavara destul de mohorata, iata ca in sfarsit ne bucuram de cea mai frumoasa si mai asteptata perioada a anului.

Pe positivityblog am gasit 7 sfaturi foarte simple si dragute pe care sa le punem in aplicare pentru a face din aceste 3 luni cea mai frumoasa vara a vietii noastre.

1. Nu te grabi.

Vei fi mai putin stresata si te vei bucura de tot ce inseamna vara chiar mai mult. Asa ca invata sa incetinesti putin si sa inveti sa te bucuri mai mult de tot ce se intampla in jurul tau si in sufletul tau.

2. Spune "Da"

Nu mai pune "Nu" in fata. Iesi din zona de confort. Experimenteaza. Mergi in locuri in care nu ai mai fost. Incepe un proiect nou care sa iti faca placere sa lucrezi la el.

Sunt putine lucruri cele care adauga fericire la fericirea ta; gaseste-le si bucura-te de ele.

3. Nu mai face nimic

Este usor sa intram in capcana gandirii ca tot timpul trebuie rezervat pentru anumite activitati. Oamenii nu sunt totusi roboti si, de cele mai multe ori, toate taskurile pe care ni le impunem conduc la mai mult stres.

Incearca sa nu faci nimic. Mergi la o plimbare prin parc. Sau stai pe patura sub un copac si fii atenta la tot ce se intampla in jurul tau. Concentreaza-te cu toate simturile si lasa mintea si corpul sa se relaxeze si sa incetineasca ritmul alert cu care le-ai obisnuit.

4. Fa din aceasta perioada vara pe care vrei sa o ai

Nu astepta ca altcineva sa vina si sa iti transforme aceasta vara in vara pe care vrei sa o ai. In schimb, ia masuri si incepe sa faci pasi mici. Pune in aplicare planurile facute de mult timp insa de care nu ai avut niciodata timp sa te ocupi.