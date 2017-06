Iti poti da seama de atat de multe lucruri uitandu-te la ochii cuiva: daca este trist, fericit, socat sau indragostit.

Ochii nostri ne dezvaluie sufletele, iar unii cred ca acestia pot fi poarta spre alte dimensiuni. De asemenea, se spune ca nuanta ochilor poate determina caracterul si personalitatea. Daca ai ochii violeti esti o persoana mistica si nobila. Daca ai ochii chihlimar, esti o persoana sensibila.

Se estimeaza ca 55% din populatia lumii are ochii caprui si, din aceasta cauza, aceasta este cea mai obisnuita culoare a ochilor din lume. Ochii de culoare maro apar atunci cand o persoana are o cantitate mare de melanina in iris. Melanina este un pigment maro inchis sau negru care apare in par, pe piele si pe ochi.

Persoanele cu ochii caprui sunt vazute precum persoane cu multa putere si foarte independente. Ele pot fi adevarati lideri nu doar pe plan profesional, ci si in ceea ce priveste viata personala. Sunt de incredere si au rezistenta si forta necesara pentru a conduce o echipa de oameni prin orice situatie.

De asemenea, persoanele cu ochii caprui ofera intotdeauna cele mai bune sfaturi.