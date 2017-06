Ghimbirul a fost folosit in medicina chineza inca din timpurile stravechi, datorita beneficiilor uluitoare pe care le are pentru starea de sanatate. Aceasta radacina picanta contine potasiu si mangan si intareste inima. In plus, stimuleaza sistemul imunitar, intareste pielea, parul, dintii si unghiile.

Este o sursa excelenta de vitaminele A, B, C şi E, de mineralele magneziu, fosfor, sodiu, fier, zinc, calciu si beta-caroten. Este cel mai bun remediu pentru durerile articulare.

Gingerolul continut are un efect anti-inflamator direct. Reda functia normala a articulatiilor, muschilor si nervilor. In plus, vindeca migrenele, durerile cronice de cap, arsurile intr-un minut.

